Dubes RI Jalin Persahabatan dengan Tokoh Kunci di Selandia Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Wellington: Sejak ketibaan di Selandia Baru pada akhir Januari 2022, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Tonga, Kepulauan Cook dan Niue, Fientje Maritje Suebu langsung 'tancap gas' dalam melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh kunci di pemerintahan Selandia Baru.Selayaknya Dubes yang baru ditugaskan, perkenalan dimulai dengan pertemuan bersama Kepala Protokol Selandia Baru, Rod Harris, yang kemudian disusul penyerahan surat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jenderal Selandia Baru, Dame Cindy Kiro pada 22 Februari 2022.Membawa amanat Presiden Jokowi untuk semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru, Dubes Fientje beberapa kali melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh penting di Kementerian Luar Negeri Selandia Baru.Secara khusus, Dubes Fientje menemui petinggi yang menangani hubungan bilateral dengan Indonesia, antara lain Dubes Nicole Roberton, Divisional Manager for South and South East Asia dan Dubes Mark Sinclair, Deputy Secretary Americas and Asia Group Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.Selain itu, Dubes Fientje juga telah melakukan pertemuan dengan Speaker of the House Parlemen Selandia Baru, the Right Honorable Trevor Mallard, serta Honorable Marja Lubeck, anggota Parlemen Selandia Baru pertama dan satu-satunya keturunan Indonesia, yang berasal dari Partai Buruh yang saat ini berkuasa.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Senin, 18 April 2022, berbagai isu yang mengemuka antara lain menyampaian rencana Indonesia yang akan menjadi tuan rumah berbagai pertemuan penting, antara lain the 144th Assembly of the IPU and its Related Meetings pada Maret lalu, 7th Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction pada Mei mendatang, dan tentu saja rangkaian pertemuan Presidensi Indonesia di KTT G20.Dubes Fientje juga menyampaikan apresiasi atas berbagai kerja sama, dukungan dan bantuan Selandia Baru dalam meringankan beban Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19.Pada Juli 2021, Pemerintah Selandia Baru telah menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan kepada Indonesia berupa 100 unit ventilator non-invasif (nasal high flow) jenis Airvo 2 buatan Fisher & Paykel Healthcare dengan nilai NZD800 ribu; alat rapid test senilai NZD 500 ribu melalui WHO; dan dukungan kepada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman terkait peningkatan kapasitas pengurutan genom senilai NZD 270 ribu.Meski berbagai pertemuan terpaksa harus ditunda karena terkendala kondisi pandemi varion Omicron Covid-19 yang tengah mencapai puncaknya di Selandia Baru, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kedua negara untuk semakin mempererat koordinasi dan sinergi untuk semakin memajukan kerja sama di tengah berbagai ketidakpastian global.Baca: Pameran Batik 'Menamai' Tuai Pujian dari Masyarakat Napier di Selandia Baru