Hubungan AS-Tiongkok Diperkirakan akan Tetap Memanas

Jakarta: Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) dari Donald Trump ke Joe Biden disambut baik oleh Tiongkok. Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengungkap optimisme ini dengan mengatakan "malaikat baik hati dapat menang atas kekuatan jahat."Namun optimisme Tiongkok tersebut bisa jadi tidak terwujud. Hubungan kedua negara diperkirakan akan tetap memanas di era Joe Biden.Ada tiga alasan utama yang mendasari hal tersebut. Pertama, dalam acara pelantikan Joe Biden sebagai Presiden, perwakilan dari Taiwan diundang hadir.Padahal Pemerintah Tiongkok berupaya agar dunia hanya mengakui satu China yaitu Republik Rakyat Tiongkok.Pemerintahan di Taiwan yang menamakan diri sebagai Republic of China. Dalam perspektif pemerintah Tiongkok, Taiwan merupakan bagian darinya.Undangan kepada perwakilan Taiwan untuk menghadiri inaugurasi Joe Biden bisa dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat Biden terhadap Tiongkok “Kedua, meski terjadi perubahan kepemimpinan di AS namun para birokrat AS tetap menjabat. Para pejabat inilah yang akan memastikan kebijakan terhadap Tiongkok pada masa Trump akan tetap dilanjutkan di masa Biden,” ucap Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Jumat 22 Januari 2021.“Terakhir, banyak negara-negara sekutu AS menghendaki adanya perimbangan kekuatan (balance of power) dalam bentuk rivalitas AS-Tiongkok daripada kemesraan kedua negara,” jelas Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.Hanya saja dalam era pemerintahan Biden, berbeda dengan Trump yang berasal dari Partai Republik, rivalitas ini akan lebih lunak sesuai gaya kepemimpinan Presiden asal Partai Demokrat itu.