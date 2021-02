Populer Internasional: Tim WHO dapat Data Rahasia Wuhan Hingga Sinovac Aman untuk Lansia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Tim WHO Dapat Data Rahasia Terkait Covid-19 dari Ilmuwan Tiongkok

2. PM Morrison: Biden Sebut Australia Jangkar Stabilitas Indo-Pasifik

Wuhan: Tim peneliti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengaku mendapat data rahasia terkait covid-19 di Wuhan, Tiongkok. Tim ini masih menyelidiki asal-usul virus korona di Wuhan.Data terbaru yang diraih tim WHO ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom.id. Diharapkan bisa membuka tabir mengenai virus mematikan itu.Sementara kabar terpopuler datang dari PM Australia Scott Morrison yang menyebut Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut negaranya sebagai jangkar Indo-Pasifik.Diikuti kabar mengenai Sinovac yang mengeluarkan data bahwa vaksin covid-19 yang mereka kembangkan dan sudah beredar, dinyatakan aman untuk penggunaan bagi orang tua. Ingin mengetahui selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom.id, bisa dilihat di sini.Tim investigasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerima data tentang virus korona (covid-19) yang belum pernah dipublikasikan di Wuhan, Tiongkok. Ini merupakan bentuk kerja sama antara WHO dengan ilmuwan Tiongkok untuk mencari asal-usul covid-19.Ahli zoologi Peter Daszak, yang menjadi anggota tim mengatakan data tersebut belum pernah dilihat siapapun sebelumnya."Mereka (ilmuwan Tiongkok) secara terbuka berbicara dengan kami atas segala kemungkinan. Kami merasa mendapatkan sesuatu dan setiap anggota tim pasti berpikir demikian," tutur Daszak, dilansir dari Sky News, Kamis, 4 Februari 2021.Apa yang sudah didapat oleh tim WHO di Wuhan? Selanjutnya di sini. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengundang Presiden Amerika Serikat , Joe Biden untuk berkunjung pada September mendatang. Ia menyerukan untuk berdiskusi mengenai kerja sama dalam mengatasi tantangan global dan regional, termasuk Tiongkok."Dia (Biden) melihat hubungan Australia-Amerika Serikat sebagai jangkar bagi perdamaian dan keamanan di wilayah kami," kara Morrison, dilansir dari Gulf Today, Kamis, 4 Februari 2021.