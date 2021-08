AS Berikan Bantuan Darurat Rp428,9 M untuk Indonesia Atasi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan bantuan darurat covid-19 senilai USD30 juta (setara Rp428,9 miliar) bagi Indonesia. Dana bantuan tersebut untuk membeli oksigen tambahan, serta obat-obatan untuk pasien covid-19.Bantuan ini disalurkan melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Bantuan tersebut akan meningkatkan pelaksanaan program vaksinasi dengan mendukung penyediaan rantai dingin yang kuat untuk distribusi, mendukung kesiapan fasilitas vaksinasi, serta membantu menyebarluaskan informasi kesehatan dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai vaksin."Kami tetap berkomitmen terhadap kemitraan dengan pemerintah dan rakyat Indonesia di masa sulit ini. Bantuan kami akan membantu memastikan bahwa lebih banyak orang divaksin dan dilindungi dari penyakit mematikan ini dan memperkuat fasilitas kesehatan sehingga memungkinkan mereka untuk terus memberikan perawatan dan pelayanan kritis untuk pasien," kata Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y. Kim, dikutip dari pernyataan, Selasa, 3 Agustus 2021.Kim menuturkan, dukungan tersebut menambah bantuan AS kepada Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19."Bantuan kami sebelumnya untuk penyediaan vaksin, meningkatkan pengujian dan pelacakan, meningkatkan perawatan, serta memberikan hasil yang akurat dan tepat waktu tentang informasi pandemi agar semua orang tetap aman," imbuhnya.Dukungan tambahan melalui American Rescue Plan Act ini meningkatkan total bantuan covid-19 dari AS untuk Indonesia menjadi sekitar USD77 juta dalam bentuk pendanaan, perlengkapan, dan dukungan teknis sejak awal pandemi.Pemerintah AS, melalui USAID dan lembaga-lembaga pemerintah AS lainnya, telah bermitra dengan para pakar kesehatan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas laboratorium, surveilans penyakit, dan respons cepat. AS telah membantu mempercepat deteksi dan pelacakan kasus serta memastikan bahwa lebih banyak orang tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.Amerika Serikat juga telah menyumbangkan 1.000 ventilator buatan Amerika yang saat ini digunakan di 600 rumah sakit untuk membantu menyelamatkan nyawa dan memulihkan kesehatan lebih banyak pasien. Bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan UNICEF melalui COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC).Amerika Serikat juga telah mengirimkan total delapan juta dosis vaksin Moderna yang aman dan efektif untuk masyarakat Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan komitmen bersejarah dengan kontribusi senilai empat miliar dolar dari rakyat Amerika melalui Gavi, the Vaccine Alliance, untuk COVAX AMC.(WIL)