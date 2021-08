RI Harapkan Dukungan AS Terkait Vaksin Covid-19 Berteknologi mRNA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin Slank untuk Indonesia

Washington: Indonesia mengharapkan dukungan Amerika Serikat dalam penanganan pandemi, termasuk pembuatan vaksin dan obat terapeutik. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan harapan tersebut saat bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan di Washington."Indonesia mengharapkan dukungan AS untuk dapat membangun kapasitas Indonesia dalam membuat vaksin teknologi terkini yang berbasis mRNA dan obat terapeutik penyakit menular," kata Retno dalam pertemuan tersebut, dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa, 3 Agustus 2021.Dalam pertemuan tersebut, Sullivan menyampaikan komitmen tambahan dukungan kerja sama dari AS sebesar USD30 juta (setara Rp433 miliar), berupa pasokan peralatan oksigen, alat kesehatan dan obat-obatan.Baca: AS Beri Tambahan Bantuan Covid-19 Senilai Rp433 Miliar ke Indonesia Selain dukungan ini, AS telah memberikan dukungan kerja sama berbagi dosis vaksin Moderna melalui Covax Facility yang berjumlah 8.000.160 dosis. Pengiriman tambahan vaksin Moderna sebanyak 3,5 juta sudah tiba di Jakarta pada Minggu, 1 Agustus 2021."Menlu Retno menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada AS atas dukungannya kepada Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19," dikutip dari pernyataan tersebut.Keduanya juga membahas berbagai isu kawasan dan global yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama kedua negara yaitu perkembangan di Myanmar, kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, proses perdamaian di Afghanistan dan lingkungan hidup.Terkait perkembangan di Myanmar, Sullivan sampaikan dukungan AS terhadap peran ASEAN, termasuk dalam upaya merestorasi demokrasi dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar dalam menghadapi pandemi Covid-19.Menlu Retno dan Sullivan menyadari pentingnya semua pihak untuk dapat terus berkontribusi bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)