Lai Ching-te, Sosok Pragmatis Taiwan yang Dilabeli Tiongkok 'Berbahaya'

Pekerja Pragmatis

Gejolak Intelektual

(WIL)

Taipei: Taiwan telah memilih Lai Ching-te sebagai presidennya, yang pernah menjadi pendukung keras kemerdekaan Taiwan, dan kini menjadi pendukung utama upaya Partai Progresif Demokratik (DPP) untuk menjaga perdamaian dengan Beijing sembari menangkis agresinya.Selama persaingan ketat tersebut, Lai berjanji untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam meningkatkan pertahanan Taiwan di saat kepercayaan antara Beijing, Taipei, dan Washington telah melemah, dan ketika aksi militer Tiongkok berpotensi berubah menjadi konflik terbuka.Terpilihnya Taiwan telah menunjukkan kepada dunia bahwa "antara demokrasi dan otoritarianisme, kami akan berdiri di sisi demokrasi," kata Lai, yang menjabat wakil presiden sejak tahun 2020, dalam pidato kemenangannya pada hari Sabtu."Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Taiwan karena telah menulis babak baru dalam demokrasi kita," sambungnya, seperti dikutip dari The Washington Post, Minggu, 14 Januari 2024.Lai memperoleh 40 persen suara dibandingkan dengan 33 persen untuk Hou Yu-ih, kandidat dari oposisi Kuomintang, atau Partai Nasionalis. Persaingan ini menjadi sangat ketat karena popularitas kandidat ketiga, Ko Wen-je, dari Partai Rakyat Taiwan yang jauh lebih kecil, memperoleh 26 persen suara.Mantan dokter lulusan Harvard berusia 64 tahun, yang juga dipanggil William, akan resmi menjabat sebagai presiden Taiwan di bulan Mei, memperpanjang delapan tahun kekuasaan partainya untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya.Secara internasional, kepresidenan Lai kemungkinan besar akan dinilai berdasarkan seberapa baik ia mengelola Tiongkok yang semakin memperlihatkan kekuatan militer, dan apakah ia dapat menghindari krisis besar di wilayah tersebut.Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok melabeli Lai sebagai separatis dan pengacau. Beijing juga mengatakan bahwa memilih Lai dalam pemilu dapat disebut sebagai sebuah pilihan berbahaya antara perdamaian dan perang.Baca juga: Dilabeli Separatis oleh Tiongkok, Lai Ching-te Menang dalam Pemilu Taiwan Karier politik Lai dimulai di Tainan, sebuah kota tepi laut di Taiwan selatan yang telah lama menjadi basis partainya.Sebagai anggota parlemen muda dan kemudian menjadi wali kota Tainan yang populer dari tahun 2010 hingga 2017, Lai menjadi tokoh terkemuka dalam faksi "pasangan baru" partai yang pernah mendorong agar klausul kemerdekaan Taiwan dimasukkan dalam piagam partai.Ketika diangkat menjadi perdana menteri pada tahun 2017, ia menggambarkan dirinya sebagai "pekerja pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan" dan ia akan selalu memegang teguh tujuan tersebut.Melalui kampanye tersebut, pernyataan masa lalunya telah digunakan oleh Beijing dan partai oposisi utama Kuomintang untuk mengeklaim bahwa ia akan mengubah perjanjian rapuh antara Beijing, Taipei, dan Washington yang selama beberapa dekade telah menjaga perdamaian.Namun para pendukungnya mengatakan para kritikus tersebut salah membaca pendirian Lai dengan berfokus pada bagian "kemerdekaan" dalam formulasi tersebut. "Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat pragmatis dan memandang hubungan lintas selat dengan cara yang pragmatis," kata Yeh Tse-shan, wakil wali kota Tainan, yang bekerja bersama Lai selama tujuh tahun di sana.Dalam kampanyenya, Lai menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rencana mendeklarasikan kemerdekaan. Taiwan, katanya, sudah berdaulat dengan nama resminya, Republik Tiongkok, dan tidak perlu meresmikan pemisahan tersebut dan mengambil risiko invasi Tiongkok.Lahir di lingkungan miskin di New Taipei City, kehidupan Lai dimulai dengan tragedi. Anak bungsu dari lima bersaudara, ayahnya meninggal dalam kecelakaan pertambangan ketika dia berusia tiga bulan.Setelah kuliah di Universitas Nasional Taiwan yang bergengsi dan pindah ke Tainan untuk menjadi seorang dokter, ia terjebak dalam gejolak intelektual pada tahun 1990-an, masa-masa sulit dalam politik Taiwan yang menurut rekan dekatnya memberinya tekad kuat untuk menantang ketidakadilan.Kuomintang telah memerintah Taiwan sebagai negara satu partai selama empat dekade setelah kalah dalam perang saudara Tiongkok melawan Komunis dan melarikan diri ke pulau itu pada tahun 1949. Ketika darurat militer berakhir pada tahun 1987, gerakan demokrasi meningkat pesat, dan Lai memutuskan dia tidak bisa melakukan apa pun. jangan duduk di pinggir lapangan."Kaum intelektual pada saat itu sangat bersemangat untuk menggulingkan sistem otoriter Kuomintang," tutur Lu Wei-yin, seorang anggota dewan kota Tainan yang bekerja dengan Lai pada tahun 2000an.Sejak awal, Lai adalah orang idealis dan cukup serius dengan pekerjaannya. Teman dekat semasa pemerintahannya di Tainan menggambarkannya sebagai pribadi serius dan fokus pada hal-hal kecil dalam kebijakan.Dia hampir selalu mengenakan setelan jas dan kerap menyebut rekan-rekannya seolah seperti hanya mengenakan pakaian dalam. Satu-satunya momen di mana Lai benar-benar tampak bersantai adalah ketika berbicara tentang olahraga favoritnya — dan bisa dibilang olahraga favorit Taiwan —: Bisbol.Meski bertutur kata lembut, ia tidak segan-segan terlibat perkelahian sebagai anggota parlemen muda. Pada tahun 2005, ketika Kuomintang memblokir proposal partainya agar Taiwan membeli lebih banyak senjata dari Amerika Serikat, Lai terekam melontarkan hinaan di depan parlemen."Ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia harus melakukan sesuatu," sebut Lu.Baca juga: Presiden Terpilih Lai Ching-te Bertekad Lindungi Taiwan dari Tiongkok