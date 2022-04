Korea Utara Dikabarkan Tengah Aktifkan Kembali Lokasi Tes Nuklir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pyongyang: Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un tidak main-main ketika menyebutkan bahwa negaranya akan meningkatkan kemampuan senjata nuklir. Muncul laporan bahwa Korut tengah memulihkan situs uji nuklir Bulan lalu Korea Utara kembali menguji ICBM terbesarnya, dan ada tanda-tanda akan segera menguji senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.“Citra satelit saat ini menunjukkan bahwa persiapan sedang berlangsung dan tidak boleh diabaikan sebagai kegiatan yang tidak signifikan,” kata The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di AS dalam sebuah laporan pada Kamis 28 April 2022, dikutip dari Al Arabiya, Jumat 29 April 2022.Baca: Hadiri Parade Militer, Kim Jong-un Janji Tingkatkan Senjata Nuklir Analis dan pejabat Korea Selatan dan AS mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya sedang memulihkan Terowongan No. 3 di Situs Uji Nuklir Punggye-ri. Lokasi itu yang digunakan untuk ledakan nuklir bawah tanah sebelum ditutup pada 2018 di tengah pembicaraan denuklirisasi dengan Washington dan Seoul.Kim Jong-un sejak itu mengatakan negara itu tidak lagi terikat oleh moratorium tes yang diberlakukan sendiri. Tetapi Korea Utara belum mengomentari pekerjaan itu atau mengkonfirmasi tujuannya.“Citra satelit komersial dari Senin menunjukkan pembangunan gedung baru, pergerakan kayu, dan peningkatan peralatan dan pasokan segera di luar pintu masuk baru ke Terowongan No. 3,” kata CSIS.“Tanggal uji coba nuklir ketujuh tidak diragukan lagi akan bergantung secara eksklusif pada keputusan pribadi Kim Jong-un,” kata laporan itu.Kim Jong-un meminta militer negara itu untuk "meningkatkan kekuatan mereka dalam segala hal untuk memusnahkan musuh”. Media pemerintah melaporkan pada Jumat, ketika citra satelit baru menunjukkan peningkatan persiapan untuk kemungkinan uji coba nuklir.Jong-un membuat pernyataan selama sesi foto dengan pasukan, penyiar media pemerintah, dan lainnya yang terlibat dalam parade militer besar-besaran yang diadakan pada Senin, yang menandai peringatan ke-90 pendirian tentara.Parade tersebut menampilkan beberapa rudal terbaru Korea Utara, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya, Hwasong-17, dan rudal hipersonik yang baru-baru ini diuji.Pajangan itu menunjukkan “modernitas, kepahlawanan, dan perkembangan radikal angkatan bersenjata Republik serta keunggulan militer dan teknologi mereka yang tiada tara,” ucap Kim kepada pasukan di sesi foto, kantor berita negara KCNA melaporkan.Korea Utara mengatakan mereka menentang perang dan bahwa senjatanya adalah untuk membela diri, tetapi pada parade Senin, Kim mengatakan misi kekuatan nuklirnya lebih dari sekadar mencegah perang, tetapi juga termasuk membela “kepentingan mendasar” negara itu.