Putri Mako dan Kei Komuro Mulai Hidup Baru di New York, Ini 3 Faktanya

1. Sewa apartemen satu kamar Rp60 juta per bulan

2. Kei Komuro berencana kerja di firma hukum New York

3. Putri Mako rela lepas gelar kerajaan demi Kei Komuro

mahar 140 juta yen atau setara Rp17,4 miliar, yang menjadi haknya karena meninggalkan keluarga kekaisaran.

Jakarta: Mantan putri Jepang, Mako alias Putri Mako memulai hidup baru sebagai orang biasa bersama suaminya, Kei Komuro , di New York, Amerika Serikat. Mereka dikabarkan naik penerbangan komersial dari Bandara Haneda, Minggu, 14 November 2021.Pengantin baru itu terlihat tiba di bandara dengan balutan busana kasual dan mengenakan masker wajah. Pasangan itu dijaga ketat oleh polisi dan keamanan bandara saat berjalan melewati terminal keberangkatan.Putri Mako dan Kei Komuro tiba di Bandara John F Kennedy, New York , Senin, 15 November 2021. Simak sejumlah fakta Putri Mako dan Kei Komuro yang memulai kehidupan baru di New York dilansir dari berbagai sumber:

1. Sewa apartemen satu kamar Rp60 juta per bulan

Mengutip BBC, Putri Mako dan suaminya telah menyewa sebuah a partemen satu kamar di New York. Meski hanya satu kamar, apartemen yang ditinggali mereka digambarkan sangat mewah.Harga sewa apartemen satu kamar tersebut mencapai USD4.300 atau setara Rp61 juta (kurs Rp14.190) per bulan. Apartemen yang dibangun pada 2017 itu menghadap ke Hudson River dan hanya beberapa menit saja ke Central Park. Apartemen ini juga memiliki rooftop lounge, pusat kebugaran, spa, perpustakaan, dan simulator golf.

2. Kei Komuro berencana kerja di firma hukum New York

Mengutip AFP, Kei Komuro rencananya akan bekerja di salah satu kantor hukum di New York. Komuro diketahui menjalani ujian pengacara namun gagal dan berencana mengikuti ujian kembali.Kei Komuro termasuk di antara 9.227 orang yang mengambil pilihan bekerja dan ujian di New York pada Juli 2021. Namun, dia dilaporkan tidak ada dalam daftar kelulusan yang dirilis 28 Oktober oleh Dewan Pemeriksa Hukum New York.

3. Putri Mako rela lepas gelar kerajaan demi Kei Komuro

Putri Mako sendiri mengaku rela menjadi warga biasa dan hidup tanpa kemewahan demi bersama Kei Komuro. Mako merupakan keponakan Kaisar Naruhito yang menikah dengan pasangannya Kei pada Selasa, 26 Oktober lalu.Pernikahan itu membuat Putri Mako harus kehilangan gelar kerajaannya karena menikah dengan orang biasa di bawah hukum suksesi pascaperang. Bahkan, Putri Mako menolak mahar 140 juta yen atau setara Rp17,4 miliar, yang menjadi haknya karena meninggalkan keluarga kekaisaran.Putri Mako dan Kei Komuro sebelumnya mengumumkan pertunangan mereka pada 2017. Namun, pernikahan mereka harus ditunda selama beberapa tahun karena skandal uang yang melibatkan ibu Kei Komuro.