Australia Tak Berkomitmen Bantu AS Jika Konflik Taiwan Meletus

Canberra: Australia "sama sekali" tidak berjanji untuk mendukung Amerika Serikat (AS) dalam setiap konflik militer atas Taiwan sebagai imbalan atas kesepakatan akuisisi kapal selam bertenaga nuklir AUKUS, tegas Menteri Pertahanan Richard Marles.Saat ditanya apakah Australia telah memberikan AS komitmen untuk membantu jika konflik terkait Taiwan sewaktu-waktu meletus, Marles mengatakan: "Tentu saja tidak."Ia mengatakan kepada saluran televisi ABC bahwa perjanjian kapal selam nuklir AUKUS "sama sekali tidak" menghadirkan kewajiban quid pro quo terhadap AS, termasuk saat terjadi konflik terkait Taiwan.Australia, AS, dan Inggris telah meluncurkan proyek AUKUS pada Senin lalu. Nantinya, Australia akan membeli kapal selam militer bertenaga nuklir kelas Virginia buatan AS. Inggris dan Australia akan memproduksi kapal selam SSN-AUKUS, dengan teknologi yang dihadirkan dari AS.Mengutip dari TRT World, Minggu, 19 Maret 2023, pemerintah kiri-tengah Australia mengatakan bahwa kesepakatan AUKUS senilai AUD368 miliar diperlukan mengingat pembangunan militer Tiongkok di kawasan, yang disebutnya sebagai yang terbesar sejak Perang Dunia II.Menteri Perdagangan Australia Don Farrell mengatakan pada hari Minggu ini bahwa dirinya yakin kunjungan ke Tiongkok untuk bertemu Mendag Wang Wentao akan tetap berjalan meski ada perjanjian AUKUS.Farrell mengatakan bulan lalu bahwa rencana pertemuan ini merupakan sinyal bahwa hubungan Australia-Tiongkok sudah mencair.Ia juga menyatakan harapan untuk kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese ke Tiongkok tahun ini, menurut transkrip pemerintah dari wawancaranya dengan Sky News.Di bawah kesepakatan AUKUS, yang disambut baik sekutu Asia tetapi disebut Beijing sebagai tindakan proliferasi nuklir, AS akan menjual tiga kapal selam ke Australia, yang dibangun General Dynamics, pada awal 2030-an, dengan opsi tambahan dua unit lagi bagi Negeri Kanguru.Program AUKUS dimulai dengan investasi AUD6 miliar selama empat tahun ke depan untuk memperluas pangkalan serta galangan kapal selam negara serta melatih pekerja terampil.Australia juga akan menyediakan AUD3 miliar untuk memperluas kapasitas pembuatan kapal AS dan Inggris, dengan sebagian besarnya difokuskan untuk mempercepat produksi kapal selam kelas Virginia.Baca juga: Dubes Australia Jawab Kemenlu RI Terkait AUKUS