Tiba di Australia, Blinken Tegaskan 'Poros' AS di Asia Pasifik Terus Menyala

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Melbourne: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tiba di Australia untuk melakukan pertemuan dengan sekutunya dari Asia Pasifik (Quad). Sekutu ini dibentuk atas kekhawatiran mereka terhadap kebangkitan Tiongkok.Blinken akan bergabung dalam pertemuan dua hari kelompok Quad, yang bertujuan memperkuat kemitraan dengan India, Australia dan Jepang sebagai benteng melawan kekuatan ekonomi dan militer Beijing yang terus berkembang.Kedatangan Bliken dilakukan di tengah kisruh Rusia-Ukraina yang melibatkan AS dan NATO.Dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 9 Februari 2022, Blinken mengakui bahwa potensi terjadinya invasi Rusia ke Ukraina masih menjadi perhatian "terdepan dan pusat" bagi pemerintah AS. Namun, ia bersikeras bahwa 'poros' Washington di Asia Pasifik tetap menyala."Dunia adalah tempat yang besar. Kepentingan kami bersifat global, dan Anda semua tahu betul fokus yang kami berikan di kawasan Asia-Pasifik dan Indo-Pasifik," katanya kepada awak media di pesawatnya."Kami memiliki fokus berkelanjutan dalam hal ini, dan itulah mengapa kami menuju ke Australia," sambung dia.Negeri Paman Sam berupaya memperluas Quad dari kemitraan keamanan maritim ke bidang lain, seperti memerangi pandemi Covid-19."Pesan yang akan dibawa oleh menteri dalam perjalanan ini adalah agar kemitraan kita berdiri tegak," kata Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink sebelum perjalanan itu."Quad adalah komponen kunci dari kebijakan ekonomi dan keamanan luar negeri AS di kawasan Indo-Pasifik," katanya.Baca: Kuliah Umum di UI, Menlu AS Sindir Pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik