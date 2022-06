Korut Uji Coba Peluncuran 8 Rudal Balistik Jarak Pendek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pyongyang: Korea Utara (Korut) melakukan uji coba peluncuran delapan rudal balistik jarak pendek ke arah laut pada Minggu, 5 Juni 2022. Ini merupakan kelanjutan dari serangkaian uji coba senjata yang dilakukan Korut sejak awal tahun.Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) khawatir rentetan tes ini dapat berujung pada uji coba senjata nuklir.Dikutip dari Asahi Shimbun, Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan bahwa kedelapan rudal ditembakkan bergantian dalam periode 35 menit dari area Sunan di dekat ibu kota Korut, Pyongyang.Korsel tidak menyebutkan seberapa jauh delapan rudal Korut itu meluncur. Namun Seoul menegaskan bahwa pihaknya kini meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi peluncuran lebih lanjut.Peluncuran delapan rudal ini terjadi satu hari usai kapal induk AS, USS Ronald Reagan, menyelesaikan latihan gabungan tiga hari bersama Korsel di Laut Filipina. Latihan tersebut merupakan yang pertama melibatkan kapal induk sejak November 2017.Uji coba terbaru Korut ini merupakan kali ke-18 sejak awal 2022. Korut dinilai mencoba memanfaatkan situasi di saat perhatian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sedang teralihkan ke konflik Rusia-Ukraina.Sejumlah pakar menilai bahwa pemimpin Korut Kim Jong-un ingin memaksa AS untuk menerima kenyataan bahwa Pyongyang adalah sebuah kekuatan nuklir. Dengan begitu, nantinya Kim ingin menegosiasikan konsesi ekonomi dan keamanan dari sebuah posisi yang kuat.Saat ini, sejumlah pejabatt AS dan Korsel mengatakan adanya indikasi bahwa Korut sedang mendorong persiapan uji coba nuklir di situs Punggye-ri. Uji coba nuklir berikutnya oleh Korut akan menjadi kali ketujuh sejak 2006, dan pertama sejak September 2017.Jumat kemarin, Utusan Khusus AS untuk Korut, Sung Kim, mengatakan bahwa Washington "mempersiapkan semua rencana jangka panjang" dalam kerangka koordinasi erat dengan mitra-mitra Asia. Dalam hal ini, AS bertekad mendorong tambahan sanksi internasional jika Korut melakukan uji coba nuklir terbaru.Baca: Korut Luncurkan Tiga Rudal Balistik ke Laut Jepang