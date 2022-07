Tiongkok Beli Lahan Dekat Pangkalan Militer AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Amerika Serikat: Partai Komunis Tiongkok membeli lahan pertanian di North Dakota, Amerika Serikat (AS). Terdapat satu masalah: lahan tersebut berlokasi dekat sebuah pangkalan AS. Para anggota parlemen AS pun menyuarakan kekhawatiran mereka.“Menurut saya, akan ada kesempatan (bagi Tiongkok) untuk memanfaatkan wilayah yang mereka beli sebagai wilayah untuk memata-matai AS,” ujar Jon Pelson selaku penulis Wireless War dalam tayangan China in Focus.Ia juga mengatakan bahwa yang menjadi perhatian besar saat ini bukanlah berapa banyak wilayah yang dibeli Partai Komunis Tiongkok, namun lokasi pembelian tanah tersebut.Kendati demikian, perwakilan dari Grup Fufeng menyangkal tuduhan spionase yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah AS Huawei asal Tiongkok tertangkap sedang melihat situs nuklir milik AS. Perusahaan teknologi terbesar Tiongkok tersebut dikabarkan tengah memasang perangkat mereka dekat fasilitas itu. Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan tindakan tersebut dapat mengganggu arus komunikasi militer AS.Sebuah laporan menunjukkan bahwa Pemerintah Tiongkok tengah membangun koneksi dengan sejumlah informan yang bekerja di sistem Bank Sentral Amerika. Diduga, seorang pejabat Tiongkok juga mengancam akan memenjarakan salah seorang ekonomis Fed, memaksanya untuk menyerahkan data sensitif ekonomi negara.Sejumlah masyarakat AS bersedia membagikan DNA mereka dengan perusahaan genetik – dengan harapan dapat mempelajari lebih banyak tentang kesehatan dan garis keturunan mereka. Namun, seorang anggota parlemen AS memperingatkan masyarakat terkait layanan tersebut. Ia mengatakan bahwa musuh asing dapat menggunakan data seperti itu untuk membuat senjata biologis.Baca: AS Tuntut Komplotan Mata-mata Tiongkok