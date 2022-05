AS Tuntut Komplotan Mata-mata Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 18 Mei 2022 resmi melayangkan tuntutan terhadap empat petugas intelijen Tiongkok karena membantu seorang warga negara AS memata-matai sejumlah kritikus terkemuka Tiongkok.Kelimanya bersekongkol untuk membungkam pemberontak Tiongkok , aktivis pro demokrasi dan tokoh hak asasi manusia (HAM).Seorang warga negara AS, Shujun Wang, 73, merupakan akademisi yang lahir di Tiongkok dan tinggal di New York.Keputusan Selasa, 17 Mei 2022 menuduhnya menggunakan organisasi pro demokrasi yang didirikannya untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam mengenai para aktivis terkemuka dan tokoh HAM.Jaksa federal mengatakan Wang mengoper informasi ke atasannya di Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (MSS), yakni Feng He, Jie Ji, Ming Li dan Keqing Lu.Para agen mengarahkan Wang untuk menargetkan aktivis pro demokrasi Hong Kong, pendukung kemerdekaan Taiwan, serta aktivis Uighur dan Tibet.Menurut pernyataan Departemen Kehakiman (DOJ), pesan disampaikan melalui aplikasi terenkripsi, email, juga pertemuan tatap muka di Tiongkok.Wang terancam hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Sementara itu, empat rekan sekongkolnya masih buron.Wang ditangkap 17 Maret lalu ketika Jaksa untuk Distrik Timur New York, Breon Pace, menyatakan dakwaan terhadapnya untuk tiga kasus berbeda.Pada salah satu kasus, agen MSS Lin Qiming, 59, diduga melancarkan konspirasi untuk mengusik seorang kandidat kongres yang merupakan mahasiswa aktivis dalam demonstrasi pro demokrasi di Lapangan Tiananmen tahun 1989.Dalam kasus lainnya, Fan “Frank” Liu, 62, asal New York; Matthew Ziburis, 49, asal New York; dan Qiang "Jason" Sun, 40, dari Tiongkok, dituntut atas berkomplot untuk bertindak sebagai agen Pemerintah Tiongkok.