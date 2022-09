Wuih! Indonesia Bawa Pulang Rp23,3 Triliun dari China-ASEAN EXPO ke-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Indonesia berpartisipasi dalam pameran tahunan China-ASEAN Expo (CAEXPO) ke-19 pada tanggal 16-19 September 2022 di Nanning, Tiongkok. Pameran berlangsung di tengah mitigasi pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.Kehadiran Pemerintah Indonesia diwakili KBRI Beijing , KJRI Guangzhou, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing dan ITPC Shanghai.CAEXPO ke-19 dibuka oleh Wakil Dewan Negara Tiongkok, Han Zheng, yang dalam kesempatan ini menyampaikan pernyataan Presiden Xi Jinping yang menekankan pentingnya mempromosikan kerja sama Tiongkok-ASEAN yang saling menguntungkan dengan disertai pengembangan hubungan bilateral berkelanjutan.Han Zheng juga menekankan pentingnya memanfaatkan peluang baru dalam implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mengingat tahun ini merupakan tahun pertama kemitraan strategis tersebut diimplementasikan.Berdasarkan keterangan tertulis KBRI Beijing yang diterima Medcom.id pada Sabtu, 24 September 2022, partisipasi Indonesia dalam kegiatan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kerja sama bilateral di sektor perdagangan, pariwisata dan investasi (TTI), termasuk pengenalan lebih mendalam pada potensi produk unggulan Indonesia.Partisipasi Indonesia juga dalam kerangka antisipasi semakin meningkatnya dinamika ASEAN-Tiongkok setelah ditandatanganinya RCEP serta untuk menjaga momentum ASEAN sebagai mitra dagang utama Tiongkok.Dalam kaitan ini, Indonesia masih banyak memiliki potensi produk untuk diekspor ke Tiongkok dalam konteks menjaga keseimbangan nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok Perwakilan usaha Indonesia diwakili oleh 15 perusahaan yang terdiri dari distributor atau perwakilan perusahaan Indonesia di Tiongkok, menampilkan perhiasan, makanan dan minuman, produk pertanian dan kerajinan tangan dalam Paviliun Indonesia (PI) yang terletak di Hall 13 dengan luas 270 m2. PI dibagi menjadi Paviliun Komoditas seluas 180 m2 dan Paviliun Nasional seluas 90 m2.Adapun Paviliun Nasional mengusung desain modern bernuansa merah putih dengan dihiasi corak etnik yang mencerminkan perpaduan budaya Indonesia dan Tiongkok yang di dalamnya menampilkan produk unggulan dan potensial yang diproduksi oleh pelaku usaha UKM binaan Bank Indonesia yang berasal dari berbagai Propinsi di Indonesia, informasi dan pengenalan produk pelaku UKM yang terhimpun dalam website INAEXPORT, dan platform e-commerce IDNSTORE, serta panggung penampilan seni dan budaya Indonesia.Paviliun Indonesia di CAEXPO ke-19 di Nanning. (KBRI Beijing)Nilai akumulasi transaksi dari direct selling (B2C), B2B dan MoU Investasi selama kegiatan ini mencapai Rp23,3 triliun. Paviliun komoditi terdiri dari beberapa zona, yakni perhiasan, makanan dan minuman, produk pertanian dan kerajinan tangan. Sementara Paviliun Nasional menampilkan pertunjukan kebudayaan berupa perpaduan seni tari tradisional dan musik gamelan khas nusantara.Selain itu, Paviliun Indonesia juga memberikan informasi potensi perdagangan, investasi dan pariwisata di Indonesia serta informasi mengenai Trade Expo Indonesia yang akan diselenggarakan secara offline pada tanggal 19 sampai dengan 23 bulan Oktober 2022 dan secara online pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 19 Desember 2022.Dalam rangkaian CAEXPO ke-19, Indonesia juga turut hadir dalam beberapa forum investasi dan perdagangan seperti 2022 ASEAN Media Partners Forum, CEEC's Forum on Green and Low-Carbon Development, China (Henan) - RCEP Member States Economic and Trade Conference for Sharing and Opening Up, China-ASEAN Infrastructure Connectivity and Regional Economic & Trade Cooperation Forum, China-ASEAN Production and Investment Cooperation Forum, The 5th China-ASEAN Information Harbor Forum, The 19th CAEXPO Roundtable Meeting on Investment Cooperation, dan Hebei Major Industries and Projects Promotion Conference.Baca: 'Two Countries Twin Park' Koridor Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok