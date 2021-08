Taliban Ingatkan Konsekuensi Jika AS Perpanjang Tenggat Waktu Evakuasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kabul: Kelompok Taliban meminta Amerika Serikat untuk tidak memperpanjang tenggat waktu diakhirinya misi militer AS di Afghanistan pada 31 Agustus mendatang. Jika AS memperpanjangnya untuk meneruskan proses evakuasi dari Kabul, maka Taliban memastikan akan adanya konsekuensi. Presiden (Joe) Biden mengumumkan bahwa 31 Agustus adalah tanggal di mana mereka akan menarik semua kekuatan militer," kata juru bicara Taliban Suhail Shaheen, dikutip dari laman Tass, Senin, 23 Agustus 2021."Jadi, jika mereka memperpanjangnya, maka dapat diartikan sebagai perpanjangan dari pendudukan," sambungnya."Jika AS atau Inggris untuk menambah waktu untuk melanjutkan evakuasi, jawaban kami adalah tidak. Jika itu tetap dilakukan, maka akan ada konsekuensinya," tegas Shaheen.Dalam keterangan di Gedung Putih, Biden mengatakan kepada awak media bahwa ia akan berdiskusi dengan jajaran militer AS terkait wacana memperpanjang tenggat waktu misi di Afghanistan Tenggat waktu saat ini dinilai tidak cukup untuk mengevakuasi semua warga AS yang ingin meninggalkan Afghanistan. Sejauh ini sejak pekan kemarin, usai Taliban menguasai Afghanistan, AS telah mengevakuasi lebih dari 30 ribu orang.Selain AS, sejumlah negara lain juga beramai-ramai mengevakuasi warga mereka dari Afghanistan. Selain warga sendiri, beberapa negara bersedia mengevakuasi masyarakat lokal Afghanistan yang ingin pergi untuk menghindari ancaman Taliban."Setiap orang Amerika yang ingin pulang, pasti akan pulang. Kami juga terus berusaha untuk bekerja sama dengan sekutu Afghanistan kami. Kelompok rentan di Afghanistan juga akan dievakuasi," tutur Biden.Biden mengatakan, tidak ada pesawat evakuasi dari Kabul yang terbang langsung ke AS. Semua penerbangan dari ibu kota Afghanistan itu harus melakukan transit terlebih dahulu di pangkalan militer beberapa negara.Baca: 1 Orang Tewas 3 Terluka dalam Baku Tembak di Bandara Kabul (WIL)