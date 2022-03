AS Sebut Tiongkok Militerisasi Penuh 3 Pulau di Laut China Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Tiongkok telah memiliterisasi penuh setidaknya tiga pulau di Laut China Selatan, ucap seorang komandan militer Amerika Serikat pada Minggu, 20 Maret. Ketiga pulau itu disebut AS telah dipersenjatai dengan sistem anti-kapal, rudal anti-pesawat, laser, pesawat jet tempur dan peralatan militer lainnya.Komandan Indo-Pasifik AS, Laksamana John C Aquilino, mengatakan militerisasi ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang pernah berjanji tidak akan mengubah pulau-pulau di Laut China Selatan menjadi pangkalan militer.Menurut Aquilino, militerisasi ini merupakan bagian dari upaya Tiongkok dalam memamerkan kekuatan mereka."Dalam 20 tahun terakhir, kita semua menyaksikan pembangunan militer terbesar sejak Perang Dunia II oleh PRC," tutur Aquilino, menggunakan inisial untuk nama resmi Tiongkok."Mereka telah mengembangkan semua kapabilitas, dan pengembangan militerisasi ini mengganggu stabilitas kawasan," sambungnya, dikutip dari Guardian, Senin, 21 Maret 2022.Sejauh ini belum ada komentar resmi dari Tiongkok terkait pernyataan Aquilino. Mengenai aktivitas di Laut China Selatan, selama ini Tiongkok menyebutnya hanya bersifat defensif untuk melindungi kedaulatan negara.Namun setelah bertahun-tahun meningkatkan anggaran militer, Tiongkok kini mengklaim sebagai negara terbesar kedua setelah AS. Tiongkok kini secara cepat memodernisasi persenjataan mereka, termasuk pesawat siluman J-20, rudal hipersonik, dan dua kapal induk dengan yang ketiga sedang dalam pembangunan.AS dan Tiongkok sering bersitegang terkait Laut China Selatan. Biasanya, Tiongkok melayangkan kecaman jika AS berlayar dekat perairan sengketa tersebut.Namun AS berulang kali menegaskan bahwa pelayaran di dekat Laut China Selatan adalah bentuk dari kebebasan bernavigasi.Baca: Kapalnya Diusir, AS Tantang Klaim Tiongkok Atas LCS