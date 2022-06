Korsel Sebut Korut Sudah Selesai Persiapkan Uji Coba Nuklir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Park Jin mengatakan bahwa Korea Utara (Korut) telah menyelesaikan persiapan uji coba nuklir ketujuh, dan hanya keputusan politik tertinggi yang dapat menghentikan tes berbahaya tersebut.Setelah berbicara dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Washington, Park mengatakan bahwa Korut akan membayar harga mahal jika meneruskan rencana uji coba nuklir."Korea Utara telah menyelesaikan persiapan uji coba nuklir berikutnya, dan saya rasa sebuah keputusan politik harus segera diambil," kata Park, dikutip dari laman The Asahi Shimbun, Selasa, 14 Juni 2022.Beberapa hari sebelumnya, sejumlah pejabat AS dan Korsel sama-sama mengatakan bahwa Korut sudah hampir menyelesaikan persiapan uji coba nuklir.Jika pada akhirnya Korut melakukan uji coba nuklir, ucap Park, maka AS dan Korsel akan memperkuat berbagai langkah pencegahan dan juga sanksi internasional. "Korea Utara harus segera mengubah pikiran dan membuat keputusan tepat," ungkapnya.Terlepas dari sanksi, Park tidak menyebutkan apa "harga" yang harus dibayar Korut jika uji coba nuklir ketujuh berlangsung. Namun Blinken pernah mengatakan bahwa AS bersama Korsel dan Jepang dapat mengubah postur militernya dalam merespons uji coba nuklir Korut."Kami mempersiapkan semua rencana jangka panjang dengan berkoordinasi erat bersama mitra-mitra lain. Kami juga sudah bersiap melakukan penyesuaian jangka pendek dan panjang terhadap postur militer kami," sebut Blinken."Tekanan (terhadap Korut) akan dipertahankan, dilanjutkan, dan jika diperlukan, akan ditingkatkan," lanjutnya.Park dan Blinken sama-sama menekankan bahwa pintu negosiasi tanpa prasyarat apa pun tetap terbuka untuk Korut. Namun menurut Blinken, dan juga beberapa pejabat AS lain, Korut terus mengabaikan seruan dialog.Hari Minggu kemarin, Korut telah meluncurkan sejumlah mortir artileri ke arah laut. Peluncuran dilakukan beberapa hari usai pemimpin Korut Kim Jong-un menyerukan peningkatan kapabilitas pertahanan dalam menghalau ancaman eksternal.Baca: Korut Tunjuk Menlu Perempuan Pertama di Tengah Spekulasi Uji Coba Nuklir