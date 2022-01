India Salurkan 500 Ribu Vaksin Covid-19 Gratis ke Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Delhi: India menyalurkan 500 ribu dosis vaksin Covid-19 gratis ke Afghanistan sebagai bagian dari "bantuan kemanusiaan" ke negara tersebut, yang belakangan dilanda beragam krisis usai tumbangnya pemerintahan terdahulu oleh kelompok Taliban.Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri India, vaksin Covid-19 merek Covaxin telah diserahkan ke Rumah Sakit Indira Gandhi di ibu kota Kabul.Covaxin adalah vaksin buatan dalam negeri India yang diproduksi oleh perusahaan obat-obatan Bharat Biotech."Tambahan 500 ribu vaksin gratis akan disalurkan (ke Afghanistan ) dalam beberapa pekan ke depan," ujar Kemenlu India, dilansir dari Libyan Express, Minggu, 2 Januari 2022."Pemerintah India berkomitmen menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Afghanistan, yang juga meliputi makanan, satu juta dosis vaksin Covid-19, dan obat-obatan esensial yang dapat menyelamatkan nyawa," sambungnya.Bulan lalu, India menyalurkan 1,6 ton bantuan medis ke Afghanistan melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bantuan dinilai krusial karena sektor kesehatan Afghanistan memerlukan banyak dukungan setelah terjadinya pergantian kekuasaan pada pertengahan Agustus lalu.Penyaluran vaksin gratis dari India ke Afghanistan merupakan sesuatu yang terus disuarakan WHO. Sejak awal pandemi hingga saat ini, WHO menegaskan bahwa akses kesetaraan vaksin merupakan kunci untuk mengakhiri pandemi.Jika semua negara bersedia bekerja sama, ucap WHO, maka pandemi Covid-19 dapat dikalahkan. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus optimistis negara-negara dunia dapat mengalahkan Covid-19 di tahun 2022.Baca: WHO Optimistis Dunia Mampu Kalahkan Covid-19 di Tahun 2022