Kapal Perang AS Kembali Berlayar di Laut China Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) berlayar di pulau-pulau yang diklaim oleh Tiongkok di Laut China Selatan pada Rabu, 17 Februari 2021. Kapal itu melakukan operasi bebas navigasi yang menandai langkah terbaru Washington untuk menentang klaim teritorial Beijing di perairan tersebut."Kapal perusak USS Russell hanya menegaskan hak kebebasan bernavigasi di Kepulauan Spratly sesuai dengan hukum internasional," kata Armada Ketujuh Angkatan Laut AS, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 17 Februari 2021.Tiongkok mengklaim kedaulatan atas seluruh wilayah perairan tersebut, namun Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan juga mengajukan klaim yang sama untuk beberapa pulau di perairan tersebut.Klaim teritorial Tiongkok di perairan kaya sumber daya itu menjadi salah satu 'tombol panas' dalam hubungannya dengan AS. Kedua negara berselisih mengenai perdagangan, asal muasal pandemi Covid-19, Hong Kong, Taiwan, dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur.Washington mengecam Beijing atas 'upaya menindas' negara tetangga dengan kepentingan yang bersaing. Tiongkok berulang kali mengecam apa yang disebutnya sebagai upaya AS memicu kerusuhan di kawasan.Mereka juga menuding AS mencampuri 'urusan dalam negeri.'Kapal AS melewati Kepulauan Spratly mengikuti latihan bersama yang dilakukan dua kelompok kapal induk AS di Laut China Selatan, dan kapal perang lain yang berlayar dekat Kepulauan Paracel yang juga dikendalikan Beijing, pada awal bulan ini.Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden, tidak akan mengurangi operasi yang menantang klaim Beijing.(WIL)