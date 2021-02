Dua Grup Kapal Induk AS Berlatih di Laut China Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Dua grup kapal induk Amerika Serikat melakukan latihan gabungan di Laut China Selatan . Latihan dilakukan beberapa hari usai sebuah kapal perang AS berlayar dekat kepuluan yang dikuasai Tiongkok di Laut China Selata."Grup kapal induk Theodore Roosevelt Carrier Strike dan Nimitz Carrier Strike melakukan serangkaian latihan untuk meningkatkan kapabilitas antar aset," ujar Angkatan Laut AS, dilansir dari laman Al Jazeera pada Rabu, 10 Februari 2021.Ini merupakan kali pertama dua grup kapal induk AS beroperasi di Laut China Selatan sejak Juli 2020.Latihan digelar beberapa hari usai Tiongkok mengecam pelayaran kapal USS John S McCain di dekat Kepulauan Paracel. AS menyebut pelayaran kapal perangnya di Laut China Selatan sebagai "kebebasan bernavigasi."Baca: Pentagon Sebut Kapal Tiongkok Amati Latihan Militer AS Laut China selatan, yang dilewati banyak perdagangan global pada setiap tahunnya, merupakan salah satu isu pemicu ketegangan antara AS dan Tiongkok.Tiongkok mengklaim hampir keseluruhan wilayah di Laut China Selatan. Klaim tersebut ditentang AS dan sejumlah negara lain di kawasan, termasuk Filipina, Vietnam, dan Malaysia."Kami berkomitmen untuk memastikan semua negara menikmati kegunaan laut di bawah hukum internasional," kata Laksamana Muda Jim Kirk, komandan dari grup Nimitz Carrier Strike.Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam pelayaran dua grup kapal induk AS, dan menegaskan akan "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional."(WIL)