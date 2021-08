Jasad Ditemukan Tersangkut di Roda Pesawat AS yang Terbang dari Kabul

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kabul: Sisa-sisa jasad manusia ditemukan tersangkut di salah satu roda pendaratan pesawat militer Amerika Serikat yang terbang dari Kabul, ucap Angkatan Udara AS pada Selasa, 17 Agustus 2021. Pesawat tipe C-17 Globemaster III itu hadir di Kabul dalam misi mengevakuasi staf diplomatik dan warga sipil dari ancaman kelompok militan Taliban Dalam evakuasi pada Senin kemarin, ratusan warga Afghanistan berkerumun di dalam Bandara Internasional Hamid Karzai, berharap dapat ikut dievakuasi dengan pesawat militer AS.Kru pesawat C-17 akhirnya membolehkan 600 lebih warga untuk masuk ke pesawat. Namun sejumlah warga lainnya yang tidak kebagian tempat nekat berpegangan ke badan pesawat.Alhasil beberapa dari mereka terjatuh dan tewas. Salah satu korban lainnya kini ditemukan berada di roda pendaratan. Berdasarkan data hingga Selasa kemarin, kericuhan di bandara Kabul telah menewaskan setidaknya tujuh orang."Karena situasi keamanan di sekitar pesawat sudah begitu memburuk, kru C-17 memutuskan untuk terbang secepat mungkin," ucap pernyataan Angkatan Udara AS, dilansir dari laman The Week.Saat pesawat mendarat di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, kru menemukan sisa-sisa jasad manusia di roda pendaratan. Kantor Investigasi Khusus Angkatan Udara AS (OSI) sedang menyelidiki insiden ini."Kajian OSI akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kami mendapat semua fakta mengenai insiden tragis ini," sebut Angkatan Udara AS. "Kami turut berduka kepada keluarga dari korban tewas," sambungnya.Pesawat C-17 Globemaster III dapat mengangkut kargo seberat 77.564 kilogram, dan sebenarnya hanya didesain untuk mengangkut 134 prajurit. Namun pada Senin kemarin, pesawat itu mengangkut 640 orang.Pada 2013, sebuah pesawat C-17 pernah mengevakuasi 670 orang yang melarikan diri dari sebuah terjangan topan di Filipina.Baca: Pesawat Militer AS Evakuasi 640 Warga Afghanistan dari Kabul (WIL)