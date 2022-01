Tiongkok: Kami Tidak Tertarik dengan Pesawat Tempur AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tiongkok: Jet tempur F-35 milik Amerika Serikat (AS) jatuh di perairan Laut China Selatan Tiongkok mengatakan tidak memiliki ambisi untuk menemukan pesawat yang jatuh.Pernyataan Tiongkok diucapkan setelah AS buru-buru mencari jet tempur mereka tersebut. Pasalnya, mereka takut Tiongkok akan mencurinya dan mengambil teknologi yang sangat rahasia."Saya mencatat laporan yang relevan. Ini bukan pertama kalinya AS mengalami kecelakaan di Laut China Selatan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dilansir dari The Guardian, Jumat, 28 Januari 2022.Baca: AS Buru-buru Cari Jet Tempur F-35 yang Jatuh Sebelum Ditemukan Tiongkok “Kami tidak tertarik dengan pesawat mereka. Kami mendesak negara yang bersangkutan untuk melakukan hal-hal yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional, daripada melenturkan otot di kawasan," lanjut dia.F-35C alami kecelakaan pendaratan di dek kapal induk USS Carl Vinson selama operasi rutin pada Senin 24 Januari 2022 lalu. Sebanyak enam pelaut terluka dan pilot terlontar dari pesawat sebelum jatuh ke laut.Pesawat tempur AS yang paling canggih ini dikemas dengan teknologi yang sangat rahasia. Negeri Paman Sam mengatakan, jika ditemukan akan mewakili keuntungan intelijen bagi Tiongkok, yang mengklaim hampir semua Laut China Selatan sebagai wilayahnya sendiri.Vinson melakukan patroli yang dimaksudkan untuk menantang klaim teritorial itu dan membela kebebasan navigasi internasional.F-35C adalah versi pesawat yang dirancang khusus untuk beroperasi dari kapal induk. Pakar maritim mengatakan dibutuhkan kapal penyelamat AS lebih dari 10 hari untuk mencapai lokasi kecelakaan.Hal ini, kata mereka, berpotensi memberi kapal selam Tiongkok kesempatan untuk menemukannya terlebih dahulu.“Kami tentu memperhatikan nilai F-35 dalam segala hal,” tegas Juru Bicara Pentagon, John Kirby.“Dan saat kami terus berupaya memulihkan pesawat, kami akan melakukannya dengan jelas dengan mengutamakan keselamatan, tetapi jelas untuk kepentingan keamanan nasional kami sendiri,” pungkasnya.