Tiongkok Minta Komunitas Internasional Memandu Taliban Secara Positif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beijing: Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kepada Menlu Amerika Serikat Antony Blinken bahwa komunitas internasional harus berkomunikasi dengan kelompok Taliban di Afghanistan dan memandu mereka "secara positif."Beijing ingin Washington bekerja sama dengan masyarakat global dalam menyalurkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan ke Afghanistan, membantu Taliban menjalankan fungsi pemerintahan, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah menurunnya nilai mata uang di negara tersebut."Dengan tetap menghormati kedaulatan Afghanistan , AS harus mengambil langkah konkret untuk membantu Afghanistan memerangi terorisme dan menghentikan aksi kekerasan, jangan bermain standar ganda atau memerangi terorisme secara tebang pilih," tutur Wang, dilansir dari laman The Straits Times, Senin, 30 Agustus 2021.Pernyataan Wang disampaikan kepada Blinken via sambungan telepon. Media nasional Tiongkok melaporkan bahwa percakapan tersebut berlangsung atas undangan Gedung Putih.Juru bicara Kemenlu AS Ned Price mengonfirmasi percakapan tersebut. Ia mengatakan Blinken dan Wang berbicara mengenai "pentingnya bagi komunitas global untuk memastikan Taliban mematuhi komitmen publik mereka terkait akses amandan kebebasan bergerak bagi masyarakat Afghanistan serta warga negara asing."Tiongkok belum secara resmi mengakui Taliban sebagai pemimpin baru di Afghanistan. Namun bulan lalu Wang telah menjamu Mullah Baradar, kepala kantor politik Taliban, dan mengatakan bahwa dunia harus memandu kelompok tersebut alih-alih menekannya.Sebelumnya pada 16 Agustus, Wang pernah mengatakan kepada Blinken bahwa penarikan pasukan AS yang terlalu cepat dari Afghanistan "berdampak negatif" terhadap negara tersebut. Namun Tiongkok berjanji akan bekerja sama dengan AS dalam mendorong stabilitas di Afghanistan.Wang mengatakann komunikasi antara AS-Tiongkok mengenai isu Afghanistan serta perubahan iklim memperlihatkan bahwa dialog dan kerja sama jauh lebih baik ketimbang konfrontasi."Kami akan mempertimbangkan bagaimana menghadapi kubu AS sesuai dengan sikap mereka terhadap Tiongkok," sebut Wang.Baca: Delegasi Taliban dan Tiongkok Bertemu di Kabul, Bahas Hubungan Bilateral (WIL)