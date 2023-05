Mantap! Indonesia Jadi Tamu Kehormatan Pameran Dagang di Fuzhou-Fujian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Fuzhou: Merespons undangan dari Pemerintah Kota Fuzhou, KBRI Beijing dengan dukungan dari Atase Perdagangan, ITPC Shanghai, KJRI Guabgzhou dan Bank Mandiri Shanghai telah berpartipasi dalam pameran the Sixth 21st Century Maritime Silk Road Exposition & the 25th Cross Strait Fair for Economy and Trade (CFET) sebagai Guest of Honor.Sebagai salah satu pameran dagang besar di pesisir tenggara Tiongkok , kegiatan berlangsung di Fuzhou Strait International Conference and Exhibition Center, dari tanggal 18-22 Mei 2023.Dalam partisipasi kali ini, Indonesia menjadi Guest of Honor CFET dengan luas paviliun sebesar 900-an meter persegi yang disediakan Pemerintah Kota Fuzhou. KBRI Beijing menghadirkan 31 perusahaan yang memamerkan produk-produk ekspor makanan dan minuman dan produk unggulan Indonesia lainnya di Tiongkok, seperti sarang burung walet, kopi, kerupuk ikan, tempeh, keripik singkong, gula merah, gaharu, spices, minyak kelapa, perhiasan, batik dan lainnya.Selain menampilkan produk-produk unggulan Indonesia, terdapat juga paviliun yang menampilkan perkembangan Two Countries and Twin Parks, yang menjadi salah satu kerja sama penting antara Indonesia dengan Provinsi Fujian.Dalam pembukaan paviliun Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun menyampaikan bahwa Provinsi Fujian memiliki kedekatan sejarah dan hubungan antara masyarakat yang erat dengan Indonesia.Berdasarkan keterangan tertulis KBRI Beijing yang diterima Medcom.id belum lama ini, kehadiran Paviliun Indonesia dalam salah satu pameran perdagangan terbesar di Fujian ini, menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk ekspor unggulan RI seperti produk makanan dan minuman kepada publik di Kota Fuzhou.Pimpinan Kota Fuzhou, Mr. Wu Yi, mengapresi partisipasi Indonesia sebagai Guest of Honor dalam pameran ini yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan perdagangan daninvestasi antara Fuzhou, Provinsi Fujian dengan Indonesia. Masyarakat kota Fuzhou juga mendapatkan kesempatan melihat langsung dan melakukan tasting berbagai produk Indonesia yang ditampilkan.Selain menampilkan produk ekspor unggulan, pavilion Indonesia juga hadir dengan promosi pariwisata dan budaya Indonesia. Dalam acara pembukaan paviliun, penampilan tarian Betawi 'Nyai', Gemufamire, Rasa Sayang yang ditampilkan oleh Sanggar Tari Yingde disambut meriah oleh pengunjung pavilion, yang juga diajak untuk menari bersama.Dalam kesempatan pameran CFET ini, Dubes RI bersama Pimpinan Provinsi Fujian, Ms. Guo Ningning tampil dalam forum 2023 RCEP Economic and Trade Innovation, Cooperation and Development Forum & Dialogue for Openess and Development of China-Indonesia "Two Countries, Twin Parks" dengan menyampaikan sambutan kunci.Pokok-pokok yang dibahas antara lain terkait perkembangan kemitraan strategis komprehensif RI-RRT, pemanfaatan RCEP dan kesuksesan proyek kerja sama Indonesia dengan Provinsi Fujian melalui proyek Two Countries, Twin Parks, yang telah disinergikan dalam 4 kawasan industri yaitu Yuanhong Investment Zone di Tiongkok dan Kawasan Industri Bintan, Kawasan Industri Aviarna dan Kawasan Industri Batang di Indonesia.Dengan berbagai aktivitas diatas diharapkan akan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan perdagangan dan investasi Indonesia dan Tiongkok, khususnya dengan Provinsi Fujian dan Kota Fuzhou.Di triwulan 1 2023, menurut data Bea Cukai Tiongkok, volume perdagangan dengan Indonesia meningkat 10.76 persen dibanding periode yg sama tahun 2022, yaitu mencapai USD 36,32 milyar, dengan surplus untuk Indonesia sebesar USD 2,94 milyar.Sementara data BKPM menyebutkan bahwa selama triwulan 1 2023, investasi Tiongkok ke Indonesia mencapai USD1,2 miliar atau sekitar 10.1 persen dari total FDI Indonesia di periode tersebut.