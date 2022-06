Tiongkok akan 'Berjuang hingga Akhir' untuk Hentikan Kemerdekaan Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Tiongkok akan "berjuang hingga akhir" dalam menghentikan upaya deklarasi kemerdekaan Taiwan . Pernyataan disampaikan Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe di saat negaranya tengah bersitegang dengan Amerika Serikat (AS) terkait berbagai hal, termasuk Taiwan."Kami akan berjuang habis-habisan hingga akhir. Hanya ini satu-satunya pilihan bagi Tiongkok," kata Wei dalam acara Shangri-La Dialogue di Singapura, Minggu, 12 Juni 2022."Mereka yang menginginkan kemerdekaan Taiwan dalam upaya memecah belah Tiongkok sudah dipastikan tidak akan berakhir baik," sambungnya, dikutip dari TRT World.Wei menegaskan bahwa siapa pun tidak bisa meremehkan "tekad serta kemampuan angkatan bersenjata Tiongkok dalam melindungi integritas wilayah."Pidato Wei disampaikan satu hari usai Menhan AS Lloyd Austin menuduh Tiongkok melakukan aktivitas militer yang "provokatif dan menggoyang stabilitas" di kawasan Indo Pasifik.Austin juga menuding Beijing kerap mengintimidasi negara-negara tetangganya, dan bahkan "merampok" sumber daya kawasan.Menurut Wei, apa yang disampaikan Austin hanya akan semakin memperparah hubungan bilateral AS-Tiongkok. Ia menegaskan bahwa pemulihan hubungan kedua negara sepenuhnya berada di tangan AS."Kami meminta AS untuk berhenti menuduh Tiongkok. Berhenti mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok. Hubungan bilateral tidak dapat membaik kecuali AS bersedia melakukan hal tersebut," ucap Wei.Baca: Tiongkok Sebut Hubungannya dengan AS Berada di 'Titik Kritis' Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang suatu saat dapat diambil kembali, dengan kekuasaan jika memang diperlukan. Namun pemerintah Taiwan memandang pulaunya sebagai entitas independen yang terpisah dari Tiongkok.Ketegangan AS-Tiongkok meningkat belakangan ini karena sejumlah pesawat jet tempur Beijing kerap melakukan inkursi ke zona pertahanan udara Taiwan.Meski masih bersitegang, Wei mencoba meredakan situasi dengan menyerukan terjalinnya hubungan AS-Tiongkok yang lebih "stabil." Menurutnya, hal semacam itu merupakan sesuatu yang "vital bagi perdamaian dunia."Hampir senada, Austin juga mengatakan bahwa AS ingin agar "jalinan komunikasi" dengan pejabat Tiongkok tetap terbuka.