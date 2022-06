Tiongkok Sebut Hubungannya dengan AS Berada di 'Titik Kritis'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe mengatakan bahwa hubungan negaranya dengan Amerika Serikat (AS) kini berada di "titik kritis." Menurutnya, perbaikan serta pemulihan hubungan kedua negara sangat tergantung dari tindakan AS.Berulang kali menegaskan bahwa AS hanya mengejar perdamaian dan stabilitas, Wei menyerukan AS untuk "memperkuat solidaritas dan menentang segala bentuk konfrontasi serta perpecahan."Ia juga menekankan bahwa Tiongkok menentang keras "tuduhan, penghinaan, bahkan ancaman" Washington yang disebut tertuang dalam pidato Menhan AS Lloyd Austin pada Sabtu kemarin."Kami meminta AS untuk berhenti menuduh Tiongkok. Berhenti mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok. Hubungan bilateral tidak dapat membaik kecuali AS bersedia melakukan hal tersebut," ucap Wei dalam acara Shangri-La Dialogue di Singapura, dikutip dari jpost, Minggu, 12 Juni 2022.Sabtu kemarin, Austin menuding pesawat serta kapal Tiongkok sering kali melakukan manuver-manuver yang tidak aman dan tidak profesional di kawasan. Ia juga menyebut Tiongkok cenderung mengintimidasi negara-negara tetangganya dengan memamerkan kekuatan militer.Austin menegaskan bahwa AS akan selalu membela para sekutunya di kawasan, termasuk Taiwan.Invasi Rusia ke Ukraina turut menjadi bahasan dari Shangri-La Diaogue, Wei mengatakan bahwa Tiongkok mendukung dialog damai dan menentang penyaluran senjata yang dilakukan negara-negara Barat."Apa akar dari krisis ini? Siapa otak di balik semua ini? Siapa yang paling dirugikan? dan siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang mendorong perdamaian dan siapa yang menyiram bensin ke api? Saya rasa kita semua tahu jawabannya," sebut Wei tanpa mengelaborasi.Baca: Menhan AS Tuduh Tiongkok 'Rampok' Sumber Daya Alam di Pasifik