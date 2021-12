Tiongkok Ancam Tindakan Balasan Jika AS Boikot Olimpiade Beijing 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa Amerika Serikat harus berhenti menyerukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Hal itu bertujuan untuk menghindari rusaknya hubungan bilateral.Namun jika AS pada akhirnya melakukan boikot diplomatik, maka Tiongkok akan mengambil "tindakan balasan."Pekan ini, pemerintahan Presiden Joe Biden diperkirakan akan mengumumkan rencana ketidakhadiran delegasi AS dalam Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, Tiongkok.Dilansir dari The Straits Times, Selasa, 7 Desember 2021, Juru Bicara Kemenlu Tiongkok Zhao Lijian mengatakan, seruan boikot merupakan langkah "sombong" yang harus segera dihentikan "agar tidak mempengaruhi dialog dan kerja sama antara Tiongkok dan AS di berbagai bidang penting.""Jika AS bersikeras dengan sengaja berpegang teguh pada jalannya, maka Tiongkok akan mengambil tindakan balasan yang tegas," kata Lijian dalam konferensi pers.Biden mengatakan pada bulan lalu bahwa dirinya mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022. Alasan di balik boikot adalah untuk memprotes catatan Hak Asasi Manusia (HAM) Tiongkok, termasuk mengenai dugaan genosida terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.Laporan CNN mengatakan, pemerintah AS telah berada di bawah tekanan dari para aktivis dan anggota Kongres untuk memboikot Olimpiade Beijing 2022. Gedung Putih AS menolak untuk berkomentar terkait tekanan tersebut.Menurut laporan CNN, langkah boikot AS tidak akan mencegah para atlet Negeri Paman Sam untuk berkompetisi dalam ajang olahraga di ibu kota Tiongkok tahun depan.Baca: AS Kembali Lontarkan Wacana Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022