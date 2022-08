Pemimpin Al-Qaeda Tewas di Afghanistan, Taliban Dianggap Beri Perlindungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Kematian pemimpin Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri menimbulkan pertanyaan tentang kehadiran kelompok teroris itu di Afghanistan. Terutama setelah Amerika Serikat (AS) menyerahkan kendali Afghanistan kepada Taliban.Beberapa telah meramalkan setelah penarikan tergesa-gesa Amerika tahun lalu bahwa Al-Qaeda akan kembali ke negara itu. Namun kematian Zawahiri di Afghanistan yang dikuasai Taliban menimbulkan pertanyaan tentang apakah negara itu digunakan sebagai basis operasi untuk kelompok teroris.“Yang membuat saya takut adalah bahwa Al-Zawahiri merasa cukup nyaman berada di tempat terbuka di daerah Kabul setelah pengambilalihan Taliban,” kata Senator AS dari Partai Republik Lindsey Graham, seperti dikutip dari Fox News, Selasa 2 Agustus 2022."Begitu banyak penolakan Taliban terhadap Al-Qaeda. Ini adalah bukti positif bahwa Afghanistan sekali lagi menjadi tempat yang aman bagi teroris internasional,” jelasnya.Pakar keamanan nasional mengatakan kehadiran Zawahiri di negara itu menandakan hubungan yang meresahkan antara Al-Qaeda dan Taliban. Kedua organisasi telah lama hidup berdampingan satu sama lain, berbagi taktik dan ideologi yang sama."Tidak diragukan lagi bahwa mereka bersaudara, Taliban dan Al-Qaeda," kata pensiunan Jenderal Jack Keane, mantan Wakil Kepala staf Angkatan Darat Amerika Serikat."Tidak mengherankan jika Zawahiri kembali ke keluarganya di Kabul, bahkan rumah yang dia tinggali adalah milik seorang ajudan seorang pejabat senior Taliban,” ujarnya.Zawahri terbunuh oleh serangan pesawat tak berawak yang dipimpin AS selama akhir pekan. Pemimpin Al-Qaeda berusia 71 tahun itu telah memerintah organisasi teroris itu sejak kematian Osama bin Laden pada Juli 2011.Seorang ahli bedah satu kali, Zawahiri dikenal oleh intelijen AS sebagai dalang teroris untuk membantu merencanakan serangan teroris 11 September 2001."Kami memperjelas lagi malam ini bahwa tidak peduli berapa lama, di mana pun Anda bersembunyi, jika Anda adalah ancaman bagi rakyat kami, Amerika Serikat akan menemukan Anda dan membawa Anda keluar," kata Presiden Biden.Serangan pesawat tak berawak itu adalah yang pertama secara publik diakui oleh Gedung Putih sejak pasukan AS menarik diri dari Afghanistan tahun lalu. Penarikan itu melihat AS meninggalkan miliaran peralatan militer, pangkalan udara, dan penjara yang dijejali pejuang musuh ke Taliban.Mengingat kehadiran Zawahiri di Afghanistan, para pakar keamanan nasional mengatakan ada kekhawatiran bahwa Taliban mengizinkan Al-Qaeda menggunakan negara itu sebagai basis operasinya untuk melakukan terorisme."Afghanistan adalah cawan yang menjadi ancaman bagi kawasan dan sekitarnya," kata Dan Hoffman, mantan Direktur CIA divisi Timur Tengah dan Afrika Utara."Satu pelajaran yang kami pelajari dari 11 September adalah Anda tidak bisa memberi orang-orang ini ruang yang tidak diatur,” ungkap Hoffman.Mengingat kehadiran Zawahiri di Afghanistan, para pakar keamanan nasional mengatakan ada kekhawatiran bahwa Taliban mengizinkan Al-Qaeda menggunakan negara itu sebagai basis operasinya untuk melakukan terorisme."Bahkan pemerintah Amerika hanya memiliki begitu banyak sumber daya untuk dicurahkan untuk kontraterorisme, terutama dengan situasi di Rusia, Tiongkok, dan Ukraina," kata James Jefferey, yang menjabat sebagai utusan khusus mantan Presiden Donald Trump untuk memerangi ISIS."Itu tidak berarti kita tidak akan mengejar Al-Qaeda di masa depan, tapi sudah ada banyak titik masalah di luar sana,” pungkasnya.