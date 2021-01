Populer Internasional: Nakes India Meninggal Usai Divaksin Hingga AS-Tiongkok Bentrok di WHO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Petugas Medis di India Meninggal Dalam 24 Jam Usai Divaksinasi

AS Dirundung Masalah, Bagaimana Nasib Pelantikan Biden?

New Delhi: India sudah melaksanakan proses vaksinasi covid-19 kepada warganya. Tetapi ada satu tenaga kesehatan India yang dilaporkan meninggal usai vaksinasi.Mahipal Singh, meninggal usai menerima vaksin virus korona (covid-19) Covishield. Kabar ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom.id.Kemudian berita lain yang menjadi terpopuler termasuk nasib pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS di tengah permasalah besar menimpa Negeri Paman Sam.Satu berita lainnya yang menjadi berita terpoluler Internasional Medcom adalah AS dan Tiongkok yang bentrok di WHO. Berikut berita-berita terpopuler tersebut:Petugas medis di rumah sakit umum di India , Mahipal Singh, meninggal usai menerima vaksin virus korona (covid-19) Covishield. Vaksin lokal ini diproduksi oleh Serum Institute of India dan dikembangkan AstraZeneca-Oxford University.Kasus ini yang pertama tercatat sebagai kematian usai kampanye vaksinasi massal di India pada Sabtu, 16 Januari 2021. Singh dilaporkan sempat alami sesak napas sebelum meninggal.Ia meninggal dalam 24 jam setelah menerima dosis vaksin Covishield.Kepala petugas medis rumah sakit distrik Moradabad mengonfirmasi Singh menerima perawatan medis sehari setelah vaksinasi. Ia kemudian meninggal pada Minggu, 17 Januari pukul 12.05 waktu setempat.Apa penyebab pasti kematian perawat itu? Selanjutnya di sini Penasihat utama Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menguraikan rencananya untuk mengatasi berbagai krisis negara. AS saat ini tengah dirundung berbagai masalah mulai dari pandemi virus korona (covid-19) hingga pemakzulan Presiden Donald Trump.