6 Jet Tempur F-35A Milik AS Tiba di Korsel untuk Latihan Gabungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Seoul: Pesawat jet tempur siluman F-35A milik Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) tiba di Korea Selatan (Korsel) pada Selasa, 5 Juli 2022. Ini kunjungan pertama mereka yang diumumkan secara publik sejak 2017, ketika kedua aliansi tersebut dan Korea Utara (Korut) saling memamerkan senjata.Latihan gabungan ini sebenarnya telah dikurangi secara publik dalam beberapa tahun terakhir sejak 2018.Presiden Korsel Yoon Suk-yeol telah berusaha meningkatkan penampilan kekuatan militer kedua sekutu, di saat tampaknya bersiap melakukan uji coba senjata nuklir untuk kali pertama sejak 2017.Keenam jet tempur F-35A AS akan berada di Korsel selama 10 hari."Tujuan kegiatan ini adalah mendemonstrasikan pencegahan yang kuat dan postur pertahanan bersama dari aliansi AS-ROK (nama resmi Korsel). Di saat yang sama, kegiatan ini bertujuan meningkatkan interoperabilitas antara Angkatan Udara ROK dan AS," kata Kementerian Pertahanan Korsel dilansir dari Channel News Asia.Menurut pernyataan Pasukan AS-Korea (USFK), keenam jet tempur F-35A dikerahkan dari Pangkalan Angkatan Udara Eielson di AlaskaKorsel telah membeli 40 unit F-35A dari AS, dan saat ini sedang berusaha membeli 20 lagi. "F-35A Angkatan Udara Korea Selatan akan menjadi salah satu pesawat yang berpartisipasi dalam latihan bersama," kata USFK.Korut menilai latihan gabungan AS-Korsel serta pembelian senjata dari Washington sebagai contoh "kebijakan bermusuhan." Menurut mereka, langkah tersebut membuktikan tawaran AS untuk bernegosiasi tanpa prasyarat adalah omong kosong.Baca: Korut Tuduh AS Berusaha Membentuk 'NATO Asia'