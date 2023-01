Adik Pemimpin Korut Kecam AS yang Berencana Kirim Tank Tempur ke Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pyongyang: Korea Utara ( Korut ) mengecam Amerika Serikat (AS) yang berencana mengirim tank tempur ke Ukraina. Washington dinilai "semakin melewati garis batas" demi bisa menang dalam perang proksi, lapor media nasional Korean Central News Agency (KCNA) pada Sabtu, 28 Januari 2023.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kim Yo-jong, adik dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un."Korut akan berdiri di posisi yang sama dengan Rusia dalam menentang Amerika Serikat," tutur Kim Yo-jong. AS mengatakan pada pekan ini mengenai rencana memasok Ukraina dengan 31 tank tempur M1 Abrams, setelah Jerman juga menyampaikan pengumuman serupa.Baca juga: AS Setuju Kirim 31 Tank Abrams ke Ukraina Rencana pengiriman tank dari AS dan Jerman ini menghilangkan tabu dalam dukungan Barat terhadap Ukraina yang menghadapi invasi Rusia sejak Februari 2022. Selama ini, Barat hanya memasok peralatan militer yang cenderung defensif."Saya menyatakan keprihatinan serius atas AS yang meningkatkan situasi perang dengan menyediakan perangkat keras militer kepada Ukraina untuk serangan darat," kata Kim Yo-jong dalam pernyataan di KCNA."AS dan negara-negara Barat tidak memiliki hak atau pembenaran untuk merusak pelaksanaan hak negara-negara berdaulat dalam membela diri," sambungnya.Korea Utara, negara dengan kekuatan senjata nuklir, meluncurkan rentetan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang 2022.Salah satu yang diluncurkan adalah rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu mencapai daratan AS. Para pejabat AS dan Korea Selatan telah memperingatkan bahwa Korea Utara mungkin sedang mempersiapkan uji coba nuklir perdananya sejak 2017.