Datang ke Jakarta, Asisten Menlu AS Bantah untuk Tangkal Pengaruh Tiongkok

Bukan menangkal pengaruh Tiongkok

(FJR)

Jakarta: Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Daniel J. Kritenbrik menjelaskan sikap negaranya terhadap Tiongkok . Menurutnya, hubungan AS dan Tiongkok didefiniskan pada kompetisi dengan tanggungjawab.“Kami memiliki hubungan yang penting tetapi kompleks dengan Tiongkok. AS meyakini hubungan dengan Tiongkok didefinisikan oleh kompetisi, tetapi ingin menjalani kompetensi dengan tanggungjawab,” ujar Asisten Menlu Kritenbrik saat ditemui wartawan di Gedung Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa 30 November 2021.“Kenapa persaingan dilakukan dengan tanggungjawab? Kami yakin hal itu akan berlangsung dengan sangat ketat. Untuk itu, kami yakin perlu dilakukan diplomasi yang intens agar tidak terjadi salah perhitungan dan berujung pada konflik yang berkepanjangan,” jelasnya.Baca: Asisten Menlu Jawab Kehadiran AS di ASEAN Hingga Isu Aukus Di saat bersamaan, mantan Dubes AS untuk Vietnam itu juga berharap di beberapa area bisa bekerja sama di mana ada kepentingan serta daftar singkat dari bidang yang bisa dilakukan kerja sama dengan Tiongkok. Ini termasuk, iklim, isu non-proliferasi nuklir yang berujung pada Iran. Juga perang melawan narkotika dan juga kerja sama mengenai pandemi.Tetapi Kritenbrik mengakui kedua belah pihak memang memiliki kekhawatiran diplomatis mengenai tindakan Tiongkok yang kami yakini telah melanggar aturan internasional. Ini tentunya bisa mengganggu perdamaian dan kestabilan kawasan.Kritenbrik melihat dari tindakan agresif Tiongkok dalam domain maritim, termasuk Laut China Selatan dan Laut China Timur. Juga tindakan yang dilakukan Tiongkok dalam domain ekonomi, seperti tekanan ke beberapa negara.“Tentu yang utama adalah kekhawatiran kami mengenai isu HAM di Tiongkok. Melihat apa yang dilakukan Tiongkok terhadap Uighur, Tibet dan di Hong Kong. Salah satunya tindakan Tiongkok terhadap Taiwan, yang telah menimbulkan ketidakstabilan kawasan,” tegasnya.“Kami memiliki rekan di Asia Tenggara yang berulangkali mengatakan, ‘jangan memaksa kami untuk menentukan kubu antara Tiongkok atau AS’. Kami tidak memaksa suatu pihak untuk berpihak pada sebuah kubu. Kami mendukung rekan dan kawan, bahwa mereka memiliki kedaulatan dan kalian bebas untuk menentukan pilihan,” imbuh Kritenbrik.Kritenbrik menegaskan pula dirinya tidak mengkarakterisasikan kunjungan ke Indonesia untuk menangkal pengaruh Tiongkok. Kehadirannya untuk meningkatkan agenda afirmatif yang diyakini oleh Amerika Serikat.Dia melihat ada kesamaan pandangan dengan Indonesia bahwa kedua negara sama-sama aman dan makmur. Dalam artian mendukung tatanan internasional yang adil.“Saya di sini untuk menegaskan mengapa Indonesia sangat penting untuk amerika serikat, apa yang bisa lakukan bersama. Saya sudah menyebut di sektor mana Indonesia bisa berperan besar, termasuk sektor kesehatan, iklim, ekonomi dan keamanan. Banyak hal yang bisa dikerjakan bersama dengan Indonesia,” jelasnya.Kritenbrik juga meyakini sentralitas ASEAN. Jika digabungkan, ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Ini adalah bagian yang paling penting di dunia.Sentralitas ASEAN untuk Negeri Paman Sam berarti mereka mengakui ASEAN adalah institusi dan negara anggotanya sendiri sangatlah penting. Institusi ASEAN menurutnya sangatlah penting menerapkan aturan di Indo-Pasifik.Investasi dengan ASEAN sangatlah berarti. Investasi juga dilakukan Presiden Joe Biden juga sangat penting, terutama dengan percakapan hangat yang dilakukannya dengan para pemimpin ASEAN selama beberapa jam di East Asia Summit beberapa waktu lalu.