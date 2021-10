Tiongkok Kesal Kapal AS dan Kanada Berlayar di Selat Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Militer Tiongkok mengutuk Amerika Serikat (AS) dan Kanada karena masing-masing negara itu mengirimkan kapal perang mereka melalui Selat Taiwan pekan lalu. Tiongkok menegaskan, aksi AS dan Kanada mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.Beijing menganggap Taipei yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi pemberontak. Tiongkok ingin Taiwan kembali reunifikasi dengan mereka, jika perlu menggunakan kekerasan.Negeri Tirai Bambu sudah melakukan misi angkatan udara berulang kali ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan (ADIZ) dalam setahun terakhir. Langkah Tiongkok memicu kemarahan Taiwan.Tiongkok mengirim sekitar 150 pesawat ke zona itu selama periode empat hari yang dimulai pada 1 Oktober. Langkah yang memicu ketegangan semakin para antara Beijing dan Taipei ini memicu kekhawatiran internasional.Dilansir dari Straits Times, Senin, 18 Oktober 2021, militer AS mengatakan, kapal perusak peluru kendali kelas Arleigh Burke, USS Dewey, berlayar melalui jalur air sempit yang memisahkan Taiwan dengan Tiongkok. Kapal ini berlayar bersama fregat Kanada HMCS Winnipeg pada Kamis dan Jumat pekan lalu."Transit Dewey dan Winnipeg melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS dan sekutu serta mitra kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata militer AS dalam pernyataan mereka.Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengatakan, pasukan mereka memantau kapal-kapal tersebut dan berjaga-jaga di sepanjang perjalanan."AS dan Kanada berkolusi untuk memprovokasi dan menimbulkan masalah. Ini sangat membahayakan perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan," kata mereka."Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok. Pasukan teater selalu menjaga tingkat kewaspadaan tinggi dan dengan tegas melawan semua ancaman dan provokasi," lanjut mereka.Kapal-kapal Angkatan Laut AS kerap transit di selat itu kira-kira setiap bulan, untuk membuat marah Beijing, yang menuduh Washington memicu ketegangan regional. Sekutu AS kadang-kadang juga mengirim kapal melalui selat itu, termasuk Inggris bulan lalu.Sementara ketegangan di Selat Taiwan meningkat, belum ada penembakan. Selain itu, pesawat Tiongkok belum memasuki wilayah udara Taiwan, namun memusatkan aktivitas mereka di bagian barat daya ADIZ.