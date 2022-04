Indonesia-Selandia Baru Bangun Kapasitas SDM Melalui Beasiswa Manaaki

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali: Indonesia dan Aotearoa Selandia Baru bekerja sama untuk membangun kapasitas sumber daya manusia di Indonesia melalui Program Manaaki New Zealand Scholarship Programme. Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia , H.E. Kevin Burnett berada di Bali pekan ini sebagai bagian dari delegasi mitra, perwakilan tingkat tinggi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Sekretariat Negara (Setneg) yang mengambil bagian dalam rangkaian acara Manaaki Scholarship.Didanai Pemerintah Selandia Baru, Manaaki New Zealand Scholarships Programme (MNZSP) membangun sumber daya manusia terdidik dan berkemampuan tinggi untuk dapat berkontribusi pada hasil pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan."Kami sangat mementingkan para penerima beasiswa dan mengakui peran yang mereka mainkan dalam mengembangkan karier, komunitas, dan sumber daya manusia Indonesia," kata Duta Besar Burnett, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 22 April 2022.Menanggapi tantangan akibat pandemi Covid-19, Manaaki New Zealand Scholarships Programme kini telah disesuaikan dengan serangkaian penawaran baru di Indonesia.Selandia Baru menawarkan pelatihan online refresher/penyegaran untuk para-alumni program Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pejabat (ELTO) dari Asia, kursus Manajemen Proyek Panas Bumi di dalam Kawasan ASEAN, dan Beasiswa Pelatihan Jangka Pendek (STTS) dalam bidang manajemen kesehatan masyarakat, perdagangan, kepemimpinan sektor publik dan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta pelatihan In-Country English Language (IC-ELT)."Saat ini ada 27 penerima beasiwa di Bali yang mengikuti kursus IC-ELT yang berlangsung dari Januari hingga April tahun ini. Para pemuda Indonesia ini menjadi lebih cakap dan lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Mereka juga sudah mencapai target kemampuan bahasa Inggris yang cukup untuk melakukan studi di Selandia Baru di masa depan," ucap Dubes Burnett.Program Beasiswa Selandia Baru Manaaki berupaya untuk mendorong keterlibatan antara para pelajar Indonesia dan Selandia Baru melalui penyampaian materi, pembicara, dan modul budaya Selandia Baru.Program New Zealand Scholarships baru-baru ini berganti nama menjadi 'Manaaki New Zealand Scholarships Programme (MNZSP).' Manaaki adalah konsep M?ori yang menunjukkan perhatian, dukungan, dan keramahan. Manaaki ditunjukkan dalam program kami melalui penerimaan mahasiswa internasional, apresiasi terhadap keragaman, dan keterlibatan berkelanjutan dengan alumni.Beasiswa berkontribusi sekitar 20 persen dari pendanaan kerja sama pembangunan bilateral Selandia Baru atau NZ$ 26 juta selama 3 tahun terakhir.Baca: Dubes RI Jalin Persahabatan dengan Tokoh Kunci di Selandia Baru