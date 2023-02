Tiongkok Deteksi UFO di Atas Perairan Dekat Qingdao, Siap Lepas Tembakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Tiongkok telah melihat sebuah benda terbang tak dikenal atau unidentified flying object ( UFO ) di atas perairan dekat Qingdao. Pihak berwenang bersiap untuk menembak jatuh.Perkembangan tersebut terjadi setelah Amerika Serikat (AS) dan Kanada menembak jatuh tiga objek udara ketinggian tinggi dalam beberapa hari terakhir."Pihak berwenang Beijing tengah bersiap untuk menenmbak jatuh benda terbang tak dikenal itu," sebut laporan The Paper, seperti dikutip Channel News Asia, Senin 13 Februari 2023.Sebelumnya, sebuah jet tempur Amerika, yang bertindak atas perintah Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, menembak jatuh objek terbang tak dikenal lainnya pada Sabtu. Tidak diketahui apakah yang ditembak itu merupakan balon mata-mata milik Tiongkok.Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dalam sebuah pernyataan di Twitter mengatakan, "Saya memerintahkan pencopotan objek tak dikenal yang melanggar wilayah udara Kanada.""Jet tempur F-22 Amerika dengan Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara, yang dioperasikan bersama oleh Amerika Serikat dan Kanada, berhasil menembaki objek di atas Yukon," sebut Trudeau.Trudeau juga mengatakan dia telah berbicara dengan Presiden AS Biden pada Sabtu sore. "Pasukan Kanada sekarang akan memulihkan dan menganalisis puing-puing objek tersebut," katanya dalam posting Twitter-nya, menambahkan, "Terima kasih kepada NORAD karena telah menjaga Amerika Utara."Sementara itu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Biden dan Trudeau telah "membahas pentingnya memulihkan objek tersebut untuk menentukan lebih detail tentang tujuan atau asalnya."Gedung Putih pada Jumat waktu setempat mengkonfirmasi bahwa AS menembak jatuh 'objek ketinggian' kedua di atas Alaska. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa Departemen Pertahanan menembak jatuh "objek ketinggian tinggi" yang berada di wilayah udara Alaska dalam 24 jam terakhir."Departemen Pertahanan melacak objek ketinggian tinggi di atas wilayah udara Alaska dalam 24 jam terakhir. Pesawat tempur yang ditugaskan ke Komando Utara AS menurunkan objek tersebut dalam satu jam terakhir," kata Kirby.Pekan lalu, pesawat tempur militer AS menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok yang diduga terbang di langit selama beberapa hari.