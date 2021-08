Ada Ancaman, Kedubes AS Peringatkan Warga Menjauh dari Bandara Kabul

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Afghanistan memperingatkan warga Amerika untuk menjauh dari Bandara Kabul. Pihak kedubes mengatakan kepada siapa pun di luar perimeter untuk "segera pergi”.Pemerintah Inggris dan Australia mengeluarkan peringatan serupa, dengan pejabat Australia menggambarkan "ancaman serangan teroris yang sedang berlangsung dan sangat tinggi."Baca: 1.500 Warga AS Masih di Afghanistan, Taliban Jamin Proses Evakuasi Peringatan itu datang ketika orang terakhir dari sekitar 1.500 orang Amerika yang masih berada di Afghanistan mencoba pergi ke bandara untuk pergi sebelum penarikan AS pada 31 Agustus.Puluhan ribu warga Afghanistan berkemah di luar batas bandara dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri. Mereka melarikan diri pada penerbangan terakhir keluar karena takut dengan Taliban Tidak segera jelas apa yang mendorong peringatan itu, atau apakah mereka menggambarkan ancaman baru yang spesifik atau mencerminkan kekhawatiran yang sedang berlangsung. Namun peringatan Kedutaan Besar AS menyebutkan tiga bidang yang menjadi perhatian khusus."Warga yang berada di Gerbang Abbey, Gerbang Timur, atau Gerbang Utara sekarang harus segera pergi, ”kata pernyataan itu, tanpa perincian lebih lanjut, seperti dikutip The New York Times, Kamis 26 Agustus 2021.Pemerintah Australia menyarankan warganya “tidak melakukan perjalanan ke Bandara Internasional Kabul Hamid Karzai.” Ia juga memperingatkan warga Australia untuk mewaspadai potensi kekerasan dengan kerumunan besar.Pemerintah AS telah memperingatkan tentang potensi ancaman keamanan di bandara, dan akses ke bandara telah disesuaikan, dengan beberapa gerbang ditutup sementara.(FJR)