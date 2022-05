Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Governing Council APCICT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

?Bangkok: Indonesia terpilih menjadi anggota Governing Council of the Asian and Pacific Centre Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT) pada tanggal 24 Mei 2022.Dalam pertemuan ini, Indonesia hanya mencalonkan pada Governing Council APCICT. Indonesia telah terpilih sebagai anggota APCICT bersama dengan Bangladesh, Kamboja, India, Kazakhstan, Filipina, Rusia dan Thailand untuk periode 3 tahun (2022-2025).“Indonesia kembali dipercaya oleh masyarakat internasional", hal ini disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Thailand , Rachmat Budiman, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Jumat, 27 Mei 2022.Pemilihan dilakukan berdasarkan mayoritas suara yang masuk (majority of votes casted) untuk 8 posisi anggota di masing-masing Governing Council of Regional Institutions.Sebagai rangkaian dari Sidang Komisi Escap ke-78 yang sedang berlangsung dari tanggal 23-27 Mei 2022, telah dilakukan pemilihan anggota Governing Councils of the Asian and Pacific Centre Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT), the Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management (APDIM), the Centre for Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM) dan Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP).APCICT atau Pusat Pelatihan Asia dan Pasifik untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembangunan diresmikan pada 16 Juni 2006 sebagai Institut Regional Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), dan terletak di Incheon, Republik Korea.Dipandu oleh Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan yang disepakati secara internasional, tujuan pusat ini adalah untuk membangun dan memperkuat kapasitas anggota dan anggota ESCAP untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk tujuan pembangunan sosial-ekonomi.Pekerjaan APCICT difokuskan pada pelatihan, berbagi pengetahuan, dan dialog dan kemitraan berbagai pemangku kepentingan.Baca: Pemulihan Ekonomi di Asia Timur dan Pasifik Dihadang Peningkatan Risiko