Indonesia-Filipina Gelar Persiapan Perundingan Batas Landas Kontinen

Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Filipina telah mengambil langkah awal penting untuk memulai perundingan batas Landas Kontinen antara kedua Negara dengan menyelenggarakan Pertemuan Persiapan dalam rangka rencana Pertemuan Khusus ke-1 Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns secara daring pada 28 Oktober 2021.Ketua Delegasi Indonesia, Duta Besar Bebeb Djundjunan, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemlu RI, dalam sambutannya menekankan arti penting dan strategis penetapan garis batas landas kontinen Indonesia-Filipina Sebagai dua negara kepulauan terbesar di dunia, keberhasilan Indonesia dan Filipina untuk menuntaskan perundingan batas Landas Kontinen akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum internasional dari sudut pandang praktik negara, khususnya negara kepulauan.Harapan yang sama juga dikemukakan Ketua Delegasi Filipina, Mdm. Maria Angela Ponce, Assistant Secretary – Maritime and Ocean Affairs Office – Departemen Luar Negeri Filipina. Ia berharap perundingan batas Landas Kontinen tidak akan memakan waktu lama seperti perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif yang dimulai pada 1994 dan ditandatangani tahun 2014.Berdasarkan keterangan di situs Kemenlu RI, Rabu, 3 November 2021, Filipina menyambut baik diselenggarakannya Pertemuan Persiapan ini dalam rangka menjaga momentum untuk terus meningkatkan hubungan baik antara kedua negara.Baca: Selama 4 Tahun, RI Rundingkan Batas Maritim dengan 9 Negara Dalam pertemuan persiapan ini, kedua delegasi telah bertukar pandangan mengenai Principles and Guidelines yang akan dijadikan acuan dasar perundingan. Selain itu, Indonesia-Filipina juga telah mengidentifikasi titik dasar masing-masing.Indonesia dan Filipina juga telah menyepakati secara khusus perundingan batas Landas Kontinen melalui pembentukan Kelompok Kerja Teknis Bersama utuk Penetapan Batas Landas Kontinen (Joint Technical Working Group on Delimitation of Continental Shelf – JTWG-DCS). Kelompok kerja ini akan berada di bawah mekanisme Pertemuan Khusus Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns on the Delimitation of Continental Shelf (Special Meeting of JPWG-MOC on the DCS).Indonesia dan Filipina sepakat bahwa penyelenggaraan 1st Special Meeting of JPWG-MOC on the DCS akan dilaksanakan pada 2022 secara tatap muka, jika situasi kesehatan global sudah memungkinkan.