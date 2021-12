Populer Internasional: Asisten Menlu AS Bahas Isu Aukus Hingga Tangkal Pengaruh Tiongkok

1. Asisten Menlu Jawab Kehadiran AS di ASEAN Hingga Isu Aukus

2. COVAX Alokasikan 4,73 Juta Vaksin AstraZeneca untuk Korut

Jakarta: Kehadiran Amerika Serikat (AS) dirasa kurang dibanding di masa pemerintahan mantan Presiden Barack Obama. Namun Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Daniel J. Kritenbrik memberikan jawaban mengenai hal itu.Kehadiran Kritenbrik menjadi berita terpopuler Internasional Medcom. Diikuti dengan kabar COVAX alokasikan 4,73 juta vaksin AstraZeneca untuk Korut.Kabar lain yang menjadi berita terpopuler adalah mengenai kehadiran Asisten Menlu Kritenbrik membantah untuk tangkal pengaruh Tiongkok di Indonesia. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Kehadiran Amerika Serikat (AS) dirasa kurang dibanding di masa pemerintahan mantan Presiden Barack Obama. Namun Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Daniel J. Kritenbrik memberikan jawaban mengenai hal itu.Kritenbrik mengatakan, mengenai kehadiran AS, dirinya mendefinisikan kehadiran itu dalam lingkup yang cukup luas. Jika melihat perdagangan antara AS-ASEAN , alur investasi antara kedua pihak sangatlah besar.Perusahaan-perusahaan AS terus menjadi investor besar di hampir seluruh negara ASEAN, jauh lebih besar dari negara lain. Menurutnya kehadiran ekonomi dan perdagangan sangat masif.Bagaimana AS menjawab kehadiran di ASEAN? Simak di tautan ini COVAX Facility menyisihkan 4,73 juta dosis vaksin AstraZeneca untuk dikirim ke Korea Utara. Sejauh ini, Korut merupakan salah satu negara yang belum memulai program vaksinasi.