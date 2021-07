Indonesia Sudah di Jalur Tepat dalam Hadapi Perubahan Iklim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indonesia sudah berada di jalur tepat dalam menghadapi perubahan iklim . Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyebutkan, posisi Indonesia dalam negosiasi global untuk perubahan iklim sangat kuat dan positif."Indonesia saat ini masuk ke dalam negosiasi global dengan posisi kuat dan leading by example. Ini dikarenakan komitmen kuat kita untuk mencapai 29 persen emisi CO2 pada 2030, dapat dikatakan sepenuhnya baik," ucap Mahendra dalam Indonesia Green Summit 2021 , Selasa, 27 Juli 2021.Mahendra bahkan optimis juga target tersebut akan dicapai lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan aksi konkret Indonesia dalam menjaga hutan dan lingkungan."Dengan kekuatan kita sendiri, memposisikan Indonesia dalam kondisi kuat, bukan konteks lemah, atau cari alasan, tapi justru aksi konkret karena kita sudah berhasil mendapatkan pencapaian begitu baik di sektor kehutanan," serunya.Menurut Wamenlu, transformasi yang dicapai Indonesia di sektor kehutanan luar biasa. Ia mencontohkan, tahun lalu jumlah deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia menurun hingga 85 persen.Mahendra mengatakan, Indonesia sangat berhasil dibandingkan dengan negara maju yang malah terus 'berkutat' dengan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kebakaran hutan di Australia mencapai 20 kali dibanding Indonesia, sedangkan Amerika Serikat hingga 50 kali luasnya."Pencapaian kita ini seimbang dengan langkah kita menuju tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Indonesia so far so good, we are on track (Indonesia sejauh ini baik, dan berada di jalur tepat). Kredibilitas kita kuat, didukung bukti akuntabel," serunya.(WIL)