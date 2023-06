Prabowo Usulkan Deklarasi Shangri-La Perihal Perang Rusia-Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata di Ukraina. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa yang sudah menyebabkan kerusakan luar biasa dan banyak rakyat sipil yang menjadi korban.Prabowo menyampaikan pandangannya saat menjadi panelis pada pembahasan "Resolving Regional Tensions" di Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu, 3 Juni 2023. Asia Security Summit ke-20 dibuka pada Jumat kemarin dengan, menampilkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai pembicara kunci.Menurut Prabowo, perang di Eropa yang sudah berlangsung selama lebih satu tahun sekarang ini, berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal tantangan yang dihadapi dunia semakin berat, termasuk terus bermutasinya virus Covid-19.Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue."Hal pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," tegas Menhan Prabowo, dalam keterangan tertulis yang diterima awak media.Langkah kedua, meminta kedua belah pihak mundur 15 kilometer dari titik gencatan senjata sekarang ini."Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," usul Prabowo.Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. "Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian," tegas Menhan.Perwakilan Tinggi dan Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell Fontelles, yang menjadi panelis bersama Prabowo, mengakui biaya yang harus ditanggung Uni Eropa untuk perang di Ukraina sangat tinggi."Bantuan militer yang diberikan UE kepada Ukraina nilai sekitar USD40 miliar. Kalau ditambah dengan latihan untuk pasukan Ukraina nilai bantuan yang diberikan bisa mencapai 60 miliar dollar AS. Tetapi kalau dihitung dengan biaya hidup karena inflasi yang tinggi, nilai bantuan yang dikeluarkan UE bisa mencapai 700 miliar dollar AS," jelas Borrell.Ia sependapat bahwa perdamaian di Ukraina sangatlah penting dan mendesak. Hanya saja pertanyaannya bagaimana mencapai perdamaian itu."Ukraina bukanlah anggota UE, hanya teman UE. Tetapi UE merasa harus membantu karena tidak ingin agresi yang dilakukan Rusia terus terjadi. EU tidak mau Ukraina kemudian menjadi seperti Crimea," ujar Borrell.Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia."Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia," tegas Prabowo.Cara penyelesaian dengan membuat demiliterisasi bukan pertama dilakukan. Menurut Menhan, PBB pernah melakukan itu dalam perang di Korea, kemudian di Vietnam, dan juga di Afrika.Dalam sesi pagi tentang kepemimpinan AS di Indo Pacific, Menhan AS Lloyd Austin menegaskan, AS tidak menginginkan terjadinya konflik. Kebijakan AS di Indo Pacific lebih ditujukan untuk menciptakan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan.Menteri Austin menambahkan, pihaknya akan terus melakukan dialog dengan semua pihak untuk menciptakan dunia yang damai, aman, dan sejahtera. “Kalau tidak ada komunikasi maka akan mudah terjadi salah pengertian dan paling ditakutkan salah dalam mengambil keputusan,” ujar Menhan AS.Ia menyayangkan sikap China yang tidak mau membangun komunikasi dengan AS. Menhan China Li Shangfu menolak permintaan pertemuan Menteri Austin di acara Shangri-La Dialogue."Semoga ini hanya penolakan yang sesaat. Kemudian akan ada komunikasi yang dibangun dengan pejabat militer China," harap Austin.Shangri-La Dialogue akan berakhir Minggu besok. Menhan China Li Shangfu akan mendapat giliran bicara di hari terakhir.Baca juga: Mantap! Ukraina Berhasil Jatuhkan Semua Rudal dan Drone Rusia