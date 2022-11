Tiongkok Siap Jika AS Mau Bertemu untuk Bahas Pertahanan Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Phnom Penh: Tiongkok menyatakan kesiapannya untuk mengadakan pertemuan dengan menteri pertahanan Amerika Serikat (AS). Kesiapan ini semakin memperlihatkan cairnya hubungan kedua negara usai Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di sela KTT G20 di Bali pekan lalu.Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe dan Menhan AS Austin Lloyd sebelumnya mengonfirmai secara terpisah bahwa mereka akan menghadiri forum dengan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN Defense Ministers' Meeting-Plus di Kamboja pekan ini.Dilansir dari AFP, Minggu, 20 November 2022, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menampilkan pertanyaan tentang apakah keduanya akan bertemu."Tiongkok memegang sikap proaktif dan terbuka untuk pertukaran dengan Amerika Serikat ," kata juru bicara Tan Kefei.Dia juga mengatakan, kedua negara sedang berkoordinasi mengenai "pertukaran" di forum, yang akan berlangsung pada Rabu mendatang.Jika terjadi, pertemuan ini akan mewakili pertukaran militer tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Tiongkok menghentikan dialog reguler komandan militer dengan AS pada Agustus lalu. Penghentian itu merupakan respons atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang dan sewaktu-waktu dapat disatukan kembali ke daratan utama -- dengan kekuatan jika memang diperlukan.Di Indonesia pekan lalu, di sela-sela KTT G20, Xi Jinping dan Joe Biden mengadakan pertemuan tatap muka pertama mereka sejak 2021. Hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia itu relatif memburuk dalam beberapa tahun terakhir di tengah isu-isu seperti perdagangan, hak asasi manusia dan Taiwan.Baca: Di Sela KTT APEC, Wapres AS dan Presiden Tiongkok Bahas 'Jalur Komunikasi'