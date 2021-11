Masyarakat Sipil dan Media Miliki Kapasitas Unik untuk Promosikan Demokrasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali: Kementerian Luar Negeri kembali menggelar Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF). Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kemenlu, Teuku Faizasyah mengatakan, BCSMF merupakan pilar integral dari Bali Democracy Forum ( BDF ) yang menyediakan platform inklusif bagi masyarakat sipil dan media untuk membahas demokrasi secara menyeluruh.Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi masyarakat sipil serta media pada penyelenggaraan BCSMF. Teuku Faizasyah mengatakan, masyarakat sipil dan media memiliki kapasitas unik untuk memberikan lebih banyak penjelasan dan wawasan komprehensif, termasuk dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi.Tema BCSMF ke-4 tahun ini adalah 'Changing Landscape Due to the Covid-19: Facing the Challenges in Eradicating Poverty, Inequality, and Exclusion.'"Tema itu sendiri bicara banyak tentang sifat tantangan yang kita hadapi," kata Faizasyah, Rabu, 17 November 2021 di Bali.Beberapa tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini antara lain meningkatnya kemiskinan, ketidaksetaraan dan ekslusi.Di saat yang sama, kata Faizasyah, beberapa tantangan itu memperlihatkan adanya masalah struktural di bidang kesehatan global, dan sistem sosial serta politik. Tantangan lainnya adalah keberlanjutan media dan peran krusialnya dalam menyuguhkan informasi publik yang terpercaya."Di saat kita terus mendorong nilai-nilai demokrasi, kita juga perlu menangani isu kemiskinan, ketidaksetaraan dan eksklusi," ungkap Faizasyah.Baca: Road to BDF ke-14 Angkat Isu Pemulihan Industri Ekonomi Kreatif Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, yang turut hadir dalam kegiatan, mengatakan bahwa saat ini ribuan jurnalis di seluruh Indonesia diangkat sebagai agen perubahan Covid-19. Ia menambahkan, mereka dijadikan 'panutan' untuk perubahan perilaku dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui tulisan dan karya jurnalistik yang dibuat.Ia berharap agen perubahan ini dapat menumbuhkan partisipasi publik agar bisa bersama-sama menyelesaikan Covid-19.Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda menambahkan, di tengah pandemi Covid-19, tantangan untuk mempromosikan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan tolaransi menjadi semakin berat.Terlebih, akibat pandemi ini, angka kemiskinan kembali meningkat. "Pandemi mendorong 100 juta masyarakat di seluruh dunia dalam kemiskinan yang ekstrem pada 2020 dan meningkatkan ketidakadilan sosio-ekonomi semakin buruk," tuturnya.Bahkan, perubahan iklim juga semakin menjadi di tengah pandemi. Hassan berharap kegiatan ini dapat memberikan secercah ide bagi pemangku kebijakan untuk membuat dunia lebih baik ke depannya.Ia juga berharap masyarakat sipil dan media dapat berperan penting dalam membantu dan memonitor respons kebijakan pemerintah serta implementasinya untuk perubahan yang lebih baik.