Populer Internasional: ASEAN Mampu Jaga Stabilitas Kawasan hingga Biden Pertimbangkan ke DMZ Korea

1. Di Hadapan AS, Jokowi Pamer Kemampuan ASEAN Jaga Stabilitas Kawasan

2. G7 Minta Taliban Setop Rampas Hak Perempuan

3. Biden Pertimbangkan ke Zona Demiliterisasi Korea saat Tur Asia

Washington: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memulai serangkaian acara KTT ASEAN-Amerika Serikat (ASEAN-AS). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ini pertemuan pertama yang dilakukan secara fisik pada masa pandemi covid-19.Ucapan Presiden Jokowi mengenai kemampuan ASEAN menjaga stabilitas ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan berita G7 yang minta Taliban setop rampas hak perempuan.Kemudian disertai dengan kabar tentang Presiden AS Joe Biden yang pertimbangkan kunjungan zona demiliterisasi (DMZ) Korea saat kunjungan ke Asia. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Presiden Joko Widodo telah memulai serangkaian acara KTT ASEAN-Amerika Serikat (ASEAN-AS). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ini pertemuan pertama yang dilakukan secara fisik pada masa pandemi covid-19.Presiden Jokowi, kata Menlu Retno, bersama para pemimpin ASEAN telah melakukan serangkaian kegiatan."Yang pertama adalah working lunch dengan kongres di Capitol Hill, yang kedua menghadiri ASEAN-US Business Leaders Meeting, dan yang ketiga melakukan jamuan makan malam dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih," tuturnya dalam keterangan pers virtual, Jumat, 13 Mei 2022.Seperti apa tanggapan dari AS? Simak di sini Group of Seven ( G7) pada Kamis, 12 Mei 2022 mengatakan kian terbatasnya hak-hak wanita dan anak perempuan di Afghanistan membuat negara itu terisolasi.“Dengan tindakan-tindakan ini, Taliban semakin mengisolasi diri mereka dari komunitas internasional,” kata para Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam G7 dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (EU), dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 13 Mei 2022.Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis Prancis, Taliban diminta segera bertindak untuk mencabut pembatasan bagi wanita dan anak perempuan, serta menghormati hak asasi manusia mereka.Apakah Taliban akan menanggapi imbauan itu? Selanjutnya di sini. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang mempertimbangkan perjalanan ke Zona Demiliterisasi Korea (DMZ) ketika dia mengunjungi Asia akhir bulan ini. Hal ini disampaikan Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki.Biden diperkirakan akan mengunjungi Korea Selatan (Korsel) dan Jepang mulai 20-24 Mei. Ia juga akan mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Korea Selatan dan Jepang.Psaki mengatakan, Gedung Putih masih menyelesaikan rincian jadwal Asia. Namun, perjalanan ke DMZ masih dalam pertimbangan.Beberapa mantan presiden AS telah mengunjungi DMZ. Biden sendiri sebelum dia menjadi presiden pernah ke sana, tetapi mantan presiden Donald Trump menjadi orang pertama yang bertemu dengan pemimpin Korea Utara di sana ketika dia mengadakan pertemuan ketiga dengan Kim Jong-un pada Juni 2019.Seberapa penting arti DMZ dalam hubungan Korea Utara dan Korea Selatan? Simak tautan ini