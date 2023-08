Pertama di Dunia, KBRI Manila Kenalkan Ice Tempe Coffee Latte

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

?Manila: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina , berkolaborasi dengan Yayasan Duta Indonesia Maju menyelenggarakan Festival Tempe dalam acara ASEAN Food Festival (AFF) 2023 di SM Mall of Asia pada Minggu, 6 Agustus lalu.Dengan membawa tema "Tempe Goes to Philippines for the World," Festival Tempe dimaksudkan untuk mempromosikan tempe sebagai bahan makanan sehat bergizi dari Indonesia yang dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan kepada masyarakat Filipina.Duta Besar Indonesia untuk Filipina Agus Widjojo menyambut baik inisiatif kolaborasi penyelenggaraan Festival Tempe di Filipina."KBRI sangat mendukung promosi tempe sebagai superfood kebanggaan bangsa Indonesia di Filipina," ucap Dubes Agus, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Senin, 7 Agustus 2023.Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa konsep promosi tempe sebagai warisan budaya Indonesia yang dipadukan promosi seni budaya menjadi sangat menarik dan memberikan nilai tambah bagi para pengunjung.Stan KBRI Manila menyuguhkan berbagai macam makanan olahan tempe dan sambal nusantara yang dibagikan kepada para pengunjung secara gratis. Mereka begitu antusias saat memadati stan dan berebut merasakan sajian Tempe Orek, Tempe Goreng, Tempe Balado, Tempe Keripik, Tempe Retort Bawang, Bolognese Tempe, dan Rendang Tempe.Beragam hidangan tempe di AFF 2023. (Kemenlu RI)Secara unik, sajian Keripik Tempe disuguhkan bersama cocolan sambal berbagai rasa yang menambah kenikmatan hidangan tersebut. Tidak ketinggalan, stan Indonesia juga didekorasi dengan display berbagai macam rempah asli Indonesia.Di panggung utama AFF, Mimis S Sasmoyo, Ketua Ad Hoc Festival Tempe sekaligus pendiri Komunitas Gastronomi Indonesia , memberikan penjelasan mengenai berbagai kandungan gizi dan manfaat sehat tempe.Chef Yudhi Harijono dan Chef Eek Kie membuat suasana semakin hangat dengan demonstrasi mengolah tempe menjadi Ice Tempe Coffee Latte, menu pertama di dunia yang diluncurkan dalam kegiatan tersebut. Hal ini menarik perhatian banyak pengunjung yang mengenal tempe hanya sebagai salah satu menu makanan dan bukan minuman.Ice Tempe Coffee Latte. (Kemenlu RI)Gebrakan selanjutnya KBRI Manila di acara Festival Makanan ASEAN tersebut adalah stan Kriya dan Batik Indonesia. Berbagai cinderamata unik khas Indonesia dan busana batik berwarna-warni mengundang pengunjung untuk melihat dan menjajal berbagai busana.Pengunjung semakin memadati stan Batik setelah Fashion Show yang menampilkan para model dengan busana formal (Kebaya) dan kasual tampil begitu cantik di panggung utama AFF. Kemeriahan panggung budaya Indonesia ditutup tampilan Tari Bojong Keser yang enerjik.AFF merupakan kegiatan yang diselenggarakan ASEAN Ladies Foundation (ALF) dalam rangka peringatan Hari ASEAN 2023. Ketua DWP KBRI Manila, Ranny Widjojo, saat ini merupakan Presiden ALF.Peserta AFF terdiri dari perwakilan 10 negara anggota ASEAN dan mitra wicara ASEAN, Korea Selatan. Pembukaan resmi AFF disaksikan Menteri Luar Negeri Filipina dan dihadiri Dubes Negara Anggota ASEAN dan Korea Selatan serta tamu undangan dari berbagai kalangan pemerintah, bisnis, komunitas pencinta makanan (foodies) dan lainnya.Baca juga: Mantap! Bisnis Kuliner Indonesia Kembali Hadir di California AS