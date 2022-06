Lord Mayor of the City of London Kunjungi RI untuk Perkuat Kerja Sama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: The Lord Mayor of the City of London Vincent Keaveny atau setara dengan Duta Besar untuk Distrik Finansial London, akan berada di Jakarta pada 27-28 Juni 2022 untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan London, sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Inggris adalah ekonomi terbesar kelima, eksportir terbesar kelima, dan eksportir jasa terbesar kedua di dunia. Jumlah perusahaan perintis (startup) di London lebih banyak dari kota-kota lain di dunia dan merupakan pusat kesuksesan ekonomi tidak hanya untuk Inggris, tapi juga dunia.Kota London adalah salah satu dari tiga pusat keuangan dunia, dan pemimpin global dalam bidang keuangan syariah dan keuangan hijau—keduanya akan mendorong pembangunan, khususnya di Indonesia.Karena itu, London adalah sumber daya yang penting bagi keuangan dan investasi di Indonesia—tempat yang sangat baik bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam mengumpulkan modal, berinvestasi, dan mengakses inovasi terbaik di dunia. Tahun ini, kedua negara telah mengumumkan beberapa kerjasama antara lain dalam pengadaan kendaraan listrik, infrastruktur transportasi publik dan infrastruktur digital.Lord Mayor of the City of London bertugas selama 12 bulan. Sebagai Duta Besar dari kota London yang sangat paham tentang apa saja yang bisa ditawarkan oleh kota tersebut, Lord Keaveny akan berbincang dengan rekan-rekan dari Indonesia untuk membahas bagaimana London bisa berperan dalam bidang keuangan dunia.Memanfaatkan sepenuhnya dukungan dari pusat keuangan Inggris akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bursa Efek London adalah tempat yang bersifat sangat global dengan 38 persen perusahaan-perusahaan yang melantai di sana berkantor di luar Inggris, sehingga menjadi pilihan tepat bagi perusahaan Indonesia.Inggris memiliki rekam jejak yang baik dalam membantu perkembangan bisnis dan menduduki peringkat pertama di Eropa dan ketiga dunia dalam pertumbuhan dan perkembangan bisnis, dan keempat pada Indeks Inovasi Global.Kebijakan dan ekosistem regulasi yang mendukung hal tersebut, juga telah membantu Inggris menjadi tujuan investasi nomor satu di Eropa, destinasi terdepan bagi pekerja di bidang teknologi, dan memiliki sepertiga perusahaan startup untuk kecerdasan buatan. Inggris saat ini memiliki dua belas decacorn, seratus dua puluh dua unicorn, dan tujuh dari sepuluh ‘unicorn’ startup.Sektor teknologi Inggris bernilai 1 triliun dollar, terbesar keempat di dunia berdasarkan investasi modal. Banyak ahli percaya bahwa sektor teknologi dan startup di Indonesia akan berkembang semakin pesat lewat kolaborasi dengan Inggris.Kunjungan selama dua hari penuh ini menunjukan begitu banyaknya peluang dan betapa eratnya hubungan Inggris dan Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Lord Keaveny dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan investasi pada infrastruktur digital dan keuangan untuk transisi energi; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendiskusikan investasi pada transportasi perkotaan; Bursa Efek Indonesia untuk pengembangan pasar karbon; Ibu Kota Negara (IKN) untuk peluang investasi dan berbagi keahlian’ PT SMI Keuangan Infrastruktur dan PT INA (Indonesia Investment Authority) untuk membahas langkah-langkah tingkatkan investasi di Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membicarakan keuangan hijau untuk infrastruktur berkelanjutan dan teknologi keuangan (FinTech); KADIN untuk mendukukung B20; pengembang energi untuk membahas pembiayaan transisi energi; Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) untuk meningkatkan kolaborasi pada teknologi baru; diskusi untuk membahas Keuangan Islam; dan perwakilan dari beberapa dari banyak bisnis Inggris yang beroperasi di Indonesia, Masyarakat Hukum, Kapitalis ventura, dan bank.Lord Keaveny akan didampingi delegasi yang merupakan perwakilan dari Macquarie, Octopus Renewables, London Stock Exchange Group, Standard Chartered and HSBC. Ia berterima kasih atas sambutan yang hangat di Indonesia."Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu dengan begitu banyak ahli untuk mendiskusikan kolaborasi lebih dalam di bidang keuangan hijau, pertukaran mata uang asing, dan keuangan syariah," ujarnya, dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris yang diterima Medcom.id, Minggu, 26 Juni 2022.Lebih lanjut Lord Keaveny mengungkapkan bahwa Inggris adalah pemimpin dunia di bidang keuangan hijau.“Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pusat keuangan Islam, Indonesia akan menjadi destinasi investasi global di masa depan. Kota London siap membantu Indonesia meraih modal yang dibutuhkan untuk transisi hijau dan kebutuhan infrastruktur senilai 500 milyar dolar yang diharapkan oleh Indonesia”, jelas Lord Keaveny.Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan bahwa London kembali menunjukkan bahwa Indonesia adalah prioritasnya.“Saya sangat senang menyambut Lord Mayor of the City of London di Jakarta —membahas bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan status London sebagai pusat keuangan global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ndonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Mendukung Indonesia membangun lingkungan yang akan membuka investasi global yang tersedia melalui Kota London adalah “win-win” untuk Indonesia dan Inggris.""Luas dan banyaknya mitra yang akan ditemui oleh Lord Mayor of the City of London dalam program dua hari ini menunjukkan betapa banyak yang telah kita lakukan dengan Indonesia. Kami berharap kunjungan ini dapat menghasilkan lebih banyak kemajuan di semua sektor kerja sama," tutup Owen.Baca: Lord Mayor Dukung Penuh Promosi Indonesia di Kota Oxford