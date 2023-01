PM Malaysia Anwar Ibrahim Akan Kunjungi Singapura Senin Besok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan resmi ke Singapura pada Senin besok.Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan, lawatan PM Anwar ke Singapura merupakan respons atas undangan PM Singapura Lee Hsien Loong."Ini akan menjadi kunjungan perdana Anwar ke Singapura setelah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10," kata Wisma Putra dalam keterangannya.Mengutip dari laman New Straits Times, PM Anwar akan didampingi istrinya, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.Selain itu, delegasi lain dari Malaysia terdiri dari Menteri Luar Negeri Datuk Dr Zambry Abd Kadir, Menteri Transportasi Anthony Loke Siew Fook, Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil dan pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.Pemimpin Sarawak Tan Sri Dr Abang Johari Abang Openg dan Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi juga akan menjadi bagian dari delegasi resmi."Dalam kunjungan tersebut, Perdana Menteri akan bertemu para pemimpin Singapura, termasuk Presiden Halimah Yacob dan Perdana Menteri Lee. Selain itu, kedua perdana menteri akan menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding to Promote Cooperation on Data, Cybersecurity and the Digital Economy and dua Kerangka Kerja Sama dalam Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau," tutur Wisma Putra."Perdana Menteri juga akan melakukan engagement dengan diaspora Malaysia di Singapura," sambungnya.Lawatan ini mencerminkan pentingnya hubungan Malaysia-Singapura sebagai tetangga dekat dan mitra di ASEAN."Ini akan memberikan kesempatan emas bagi para pemimpin kedua belah pihak untuk membahas cara-cara meningkatkan hubungan, yang mencerminkan luas dan dalamnya kepentingan bersama, hubungan orang-ke-orang yang sudah berlangsung lama, serta hubungan ekonomi yang kuat," sebut Wisma Putra."Kedua belah pihak juga akan bertukar pandangan tentang isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama," lanjutnya.Sepanjang 2022, Singapura merupakan mitra dagang terbesar kedua Malaysia dan terbesar di antara negara-negara ASEAN, dengan total perdagangan sebesar RM367,53 miliar atau meningkat 29,4 persen dibandingkan nilai tercatat di tahun 2021.