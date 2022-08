Paviliun Indonesia Ramaikan Pameran Vietfood & Beverage 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ho Chi Minh City: Sebanyak 10 perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor makanan dan minuman atau Food & Beverages (F&B) berpartisipasi dalam pameran Vietfood & Beverage 2022 yang diselenggarakan pada 11-13 Agustus 2022 di Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Senin, 15 Agustus 2022, pameran ini merupakan salah satu pameran tahunan F&B international terbesar di Vietnam, yang kembali diselenggarakan setelah dua tahun vakum karena pandemi Covid-19.Indonesia menjadi salah satu dari 18 negara, 8 paviliun dan 400 stan yang ikut berpatisipasi pada pameran ke-26 ini. Negara lainnya yang berpartisipasi dalam bentuk paviliun adalah India, Polandia, Korea Selatan, Singapura, Rusia, Yunani dan Vietnam.Selain tujuh perusahaan dari Indonesia, terdapat juga tiga perusahaan RI yang telah memiliki distributor lokal di Vietnam. Perusahaan-perusahaan Indonesia itu menjadi partisipan pameran yang keikutsertaannya didukung KBRI Hanoi dan KJRI di Ho Chi Minh City.Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peluang sektor F&B yang besar menjadi pendorong perusahaan untuk menjajaki pasar Vietnam. Paviliun Indonesia menarik perhatian para pengunjung, baik distributor maupun konsumen, untuk datang melihat produk yang dipromosikan.Ragam produk F&B yang dipromosikan di paviliun Indonesia mulai dari makanan ringan , roti, minuman kesehatan, kopi instan, kemasan plastik hingga fusion food ingredients. Mengikuti pameran ini membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk melakukan pertemuan bisnis dengan calon distributor, retail ataupun jaringan supermarket.Networking yang dilakukan diharapkan dapat berujung pada realisasi transaksi bisnis potensial untuk jangka panjang. Keberadaan paviliun Indonesia juga digunakan untuk promosi kegiatan Trade Expo Indonesia 2022, program Spice up the World hingga Presidensi G20 Indonesia tahun ini.Sepuluh perusahaan Indonesia yang berpartisipasi adalah PT Stanli Trijaya Mandiri, PT Aliet Green, PT Monde Mahkota Biskuit, PT FKS Food Sejahtera, PT Satoria Agro Industri, PT Mitra Mulia Makmur, PT Sinar Sosro, Orang Tua Group, Van Kim Co. Ltd, We Link Co. Ltd.Vietfood & Beverage 2022 cukup banyak menarik pengunjung, dengan jumlah pengunjung rata-rata per hari mencapai 4000. Adapun jumlah pengunjung paviliun Indonesia per hari mencapai 400-600 orang.Total perdagangan bilateral Indonesia-Vietnam pada 2021 telah mencapai lebih dari USD11 miliar, melampaui target yang disepakati kedua negara sebesar USD10 miliar pada 2023.Dalam pertemuan ke-4 Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia-Vietnam, disepakati target total perdagangan baru sebesar USD15 miliar untuk dicapai pada 2028 atau lebih cepat.Baca: Indonesia-Vietnam Berperan Vital sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kawasan