AS Buka Kantor CDC Cabang Asia Tenggara di Vietnam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Hanoi: Amerika Serikat (AS) membuka kantor Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) cabang Asia Tenggara di Hanoi, Vietnam "Ini adalah salah satu dari empat kantor semacam itu di seluruh dunia. Menjadi bukti nyata atas komitmen kami (AS) terhadap wilayah penting ini," ucap Wakil Presiden AS Kamala Harris , Rabu, 25 Agustus 2021.Dalam kunjungannya, Harris mengatakan tidak ada waktu yang lebih penting untuk bekerja sama melawan pandemi. Harris menuturkan, pandemi telah mengajarkan agar dunia saling terhubung dan bergantung daripada sebelumnya.Karenanya, kata Harris, Negeri Paman Sam berkomitmen untuk mendistribusikan vaksin yang menyelamatkan jutaan nyawa. Ia menuturkan, bertekad membangun gudang vaksin yang aman dan efektif bagi dunia.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Pham Binh Minh menuturkan, peresmian kantor CDC Cabang Asia Tenggara ini menjadi kolaborasi yang baik antara AS dengan ASEAN."Untuk kolaborasi yang terus berkembang antara AS dan kawasan, demi kepentingan bersama, dan upaya Global untuk melindungi kesehatan masyarakat," tuturnya.Menurut Pham Binh, selama 20 tahun terakhir kerja sama kesehatan menjadi sorotan baik hubungan antara AS dengan kawasan Asia Tenggara, khususnya Vietnam."Ini adalah bidang kerja sama utama AS di Vietnam, untuk memitigasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi," pungkasnya.Baca: Media Tiongkok Sebut Kunjungan Wapres AS Memecah Belah Asia (WIL)