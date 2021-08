Media Tiongkok Sebut Kunjungan Wapres AS Memecah Belah Asia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Media nasional Tiongkok menuduh kunjungan kerja Wakil Presiden Kamala Harris ke kawasan hanya bertujuan untuk memecah belah Asia, terutama antara Beijing dan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara.Tuduhan ini dilayangkan dalam merespons ucapan Harris saat berada di Singapura. Kala itu, Harris berkata bahwa Tiongkok terus melakukan intimidasi terhadap sejumlah negara di Laut China Selatan."Saat menuduh Tiongkok melakukan tekanan dan intimidasi, Harris secara sengaja mengabaikan kemunafikannya sendiri dalam upaya mengintimidasi negara-negara regional agar bergabung dengan Washington dalam skema menghadapi Tiongkok," tulis editorial di media China Daily, Rabu, 25 Agustus 2021.Media tersebut menegaskan bahwa pidato Harris di Singapura merupakan serangan tak berdasar terhadap Tiongkok. "Sepertinya, satu-satunya komitmen AS di kawasan hanya didedikasikan untuk memecah belah hubungan antara negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok," sebut China Daily dan dilansir oleh The Straits Times.Pemerintahan AS pernah menyebut rivalitasnya dengan Tiongkok sebagai "ujian geopolitik terbesar" di abad ini. Asia Tenggara dipandang Washington sebagai kawasan penting dalam upaya melawan pengaruh Tiongkok, yang terefleksikan dari deretan kunjungan pejabat tinggi.Akhir Juli lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah mengunjungi Hanoi. Hari ini, giliran Harris yang melakukan kunjungan kerja di Vietnam Penerbangan Harris ke Hanoi sempat ditunda selama beberapa jam karena terjadinya "insiden kesehatan tak biasa." Insiden yang dimaksud kemungkinan besar merujuk pada sindrom Havana, suatu kondisi kesehatan yang masih belum banyak diketahui.Baca: Pertama dalam Sejarah, Wapres AS Kamala Harris Tiba di Vietnam Sebelum kedatangan Harris ke Vietnam, Perdana Menteri Pham Minh Chinch mencoba meyakinkan Tiongkok bahwa negaranya tidak akan ikut dalam gerbong AS yang didesain untuk melawan pengaruh Tiongkok.Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Vietnam. Selama ini, Vietnam sangat tergantung pada material dan peralatan dari Tiongkok untuk aktivitas manufaktur mereka.(WIL)